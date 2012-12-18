برنامه هفته بیست و یکم تا بیست و سوم رقابت های لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه بازی های هفته بیست و یکم تا بیست و سوم به شرح زیر است:

هفته بیست و یکم

یکشنبه - 24/10/91

* گهردورود - پیکان تهران، ساعت 15، (محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)

* نفت تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی تهران

* فولاد خوزستان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

* داماش - سایپا، ساعت 15:30 ورزشگاه شهید عضدی رشت

* تراکتورسازی - راه آهن، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* فجرسپاسی - ملوان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز

* سپاهان - ذوب آهن، ساعت 15:30، ورزشگاه فولاد شهر

* صبای قم - پرسپولیس، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام قم

دوشنبه - 25/10/91

* استقلال - مس کرمان، ساعت 15:30،ورزشگاه آزادی

هفته بیست و دوم

جمعه 29/10/91

* راه آهن - آلومینیوم، ساعت 15:30،ورزشگاه اکباتان

* فجرسپاسی - صبای قم، ساعت 15:30،ورزشگاه دستغیب شیراز

* ذوب آهن - گهردورود، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر

* نفت آبادان - تراکتورسازی،ساعت15:30،ورزشگاه تختی آبادان

* پیکان - نفت تهران، ساعت15:30،ورزشگاه تختی تهران

* سایپا - سپاهان،ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* پرسپولیس - داماش،ساعت 15:30،ورزشگاه آزادی

شنبه - 30/10/91

* مس کرمان - فولاد خوزستان، ساعت15:30، ورزشگاه امام علی(ع)

* ملوان - استقلال،ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی

هفته بیست و سوم

پنجشنبه - 5/11/91

* صبای قم - نفت آبادان، ساعت، 15:30، ورزشگاه یادگارامام قم

* گهر دورود - فجرسپاسی،ساعت 15، ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

* آلومینیوم - سایپا، ساعت 15:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* سپاهان - پیکان، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر

* تراکتورسازی - ذوب آهن، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام تبریز

جمعه - 6/11/91

* داماش مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت

* فولادخوزستان - راه آهن، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

* نفت تهران - ملوان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی

* استقلال - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه آزادی