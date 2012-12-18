برنامه هفته بیست و یکم تا بیست و سوم رقابت های لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه بازی های هفته بیست و یکم تا بیست و سوم به شرح زیر است:
هفته بیست و یکم
یکشنبه - 24/10/91
* گهردورود - پیکان تهران، ساعت 15، (محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام میشود)
* نفت تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی تهران
* فولاد خوزستان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز
* داماش - سایپا، ساعت 15:30 ورزشگاه شهید عضدی رشت
* تراکتورسازی - راه آهن، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام تبریز
* فجرسپاسی - ملوان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز
* سپاهان - ذوب آهن، ساعت 15:30، ورزشگاه فولاد شهر
* صبای قم - پرسپولیس، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام قم
دوشنبه - 25/10/91
* استقلال - مس کرمان، ساعت 15:30،ورزشگاه آزادی
هفته بیست و دوم
جمعه 29/10/91
* راه آهن - آلومینیوم، ساعت 15:30،ورزشگاه اکباتان
* فجرسپاسی - صبای قم، ساعت 15:30،ورزشگاه دستغیب شیراز
* ذوب آهن - گهردورود، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر
* نفت آبادان - تراکتورسازی،ساعت15:30،ورزشگاه تختی آبادان
* پیکان - نفت تهران، ساعت15:30،ورزشگاه تختی تهران
* سایپا - سپاهان،ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* پرسپولیس - داماش،ساعت 15:30،ورزشگاه آزادی
شنبه - 30/10/91
* مس کرمان - فولاد خوزستان، ساعت15:30، ورزشگاه امام علی(ع)
* ملوان - استقلال،ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی
هفته بیست و سوم
پنجشنبه - 5/11/91
* صبای قم - نفت آبادان، ساعت، 15:30، ورزشگاه یادگارامام قم
* گهر دورود - فجرسپاسی،ساعت 15، ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
* آلومینیوم - سایپا، ساعت 15:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* سپاهان - پیکان، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر
* تراکتورسازی - ذوب آهن، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام تبریز
جمعه - 6/11/91
* داماش مس کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه عضدی رشت
* فولادخوزستان - راه آهن، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز
* نفت تهران - ملوان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی
* استقلال - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه آزادی
نظر شما