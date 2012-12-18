زمین لرزه های فاریاب خسارتی در برنداشت

قلندر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: صبح امروز زمین لرزه ای به شدت 4.1 ریشتر فاریاب را تکان داد و بعد از آن نیز زمین لرزه 2.4 ریشتری روی داد که هیچکدام از این زمین لرزه ها خسارت نداشته است.

وی تصریح کرد: زمین لرزه 4.1 ریشتری در عمق پنج کیلومتری زمین روی داد و ساعت این زمین لرزه نیز شش و 50 دقیقه بود.

وی با اشاره به زلزله خیز بودن منطقه گفت: گروههای ارزیاب شهرستان را ارزیابی کردند و هیچ خسارتی گزارش نشد.

فرماندار فاریاب خواستار توجه بیشتر مردم به مقاوم سازی شد و گفت: تنها راه مبارزه با زلزله استحکام بخشی است.

وی افزود: شهرستان فاریباب دارای یکی از گسلهای جنوب کرمان به نام همین شهرستان است.