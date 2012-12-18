سه بیمارستان در همدان به سیستم امحاء زباله بیمارستانی مجهز است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نعمت گرگانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیمارستان دکتر غرضی ملایر از سال 74 در 74 هزار مترمربع با فضای سازه ی 14 هزار متری افتتاح شده است، افزود: این بیمارستان دارای چهار بخش داخلی، جراحی، اطفال و زنان است.

وی ادامه داد: در بیمارستان دکتر غرضی 120 تخت فعال است که 320 پرسنل اعم از پزشکان عمومی، متخصص و پرستاری در آن فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه بیمارستان دکتر غرضی ملایر رتبه دوم بیمارستان های استان را دارد، افزود: این بیمارستان در سال گذشته از جراح مغز و اعصاب بهره مند نبود ولی امسال دو جراح جذب شده است.

سرپرست بیمارستان دکتر غرضی ملایر با بیان اینکه عملکرد بیمارستان در سال های اخیر با رشد قابل توجهی رو به رو شده است، گفت: در هشت ماهه سال جاری هشت هزار و 700 بیمار عمومی به بیمارستان مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه با هفت درصد رشد مواجه بودیم.

وی ادامه داد: میزان جراحی با سه هزار و 349 مورد با 16 درصد رشد در جذب، انجام 596 زایمان طبیعی و 314 سزارین با شش درصد رشد، 40 هزار آزمایش با 16 درصد رشد و 17 هزار رادیولوژی با 15 درصد رشد به بیماران ارائه خدمات شده است.

گرگانی با بیان اینکه با جذب یک نیروی رادیولوژیست میزان فعالیت سونوگرافی 505 درصد رشد داشته، افزود: 80 هزار نسخه در داروخانه بیمارستان غرضی ملایر به صورت رایگان برای بیماران پیچیده شده است.

وی عنوان کرد: در بحث مراجعه کنندگان به پزشکان عمومی با 96 هزار و 554 مورد بیمار با 17 درصد رشد در جذب روبرو بودیم و 29 هزار بیمار به متخصصان با 9 درصد رشد و به پنج هزار و 181 بیمار خدمات دندانپزشکی ارائه شده است که در جذب 17 درصد رشد داشتیم.

سرپرست بیمارستان دکتر غرضی ملایر با بیان اینکه از سال 80 موظف به رعایت مسائل زیست محیطی و کیفیت شدیم، گفت: شاخص سزارین در این بیمارستان 34 و نیم درصد است در حالی که وزارت خانه بهداشت و درمان به دنبال رساندن شاخص به زیر 50 درصد است.