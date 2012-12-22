کشتی فرنگی از عدم برگزاری لیگ ضربه خورد/ امیدی به بازگشت بنا ندارم

بشیرباباجانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: محمد بنا هیچ خواسته شخصی و دور از منطقی نداشت و قطع همکاری او با فدراسیون کشتی را نباید به هیچ عنوان به دلایلی خارج از حیطه کشتی مرتبط دانست.

وی تصریح کرد: کشتی فرنگی همان زمانی ضربه خورد که لیگ این رشته به فراموشی سپرده شد و فرنگی کاران کشورمان با بی توجهی مسئولان و بی انگیزگی خودشان همراه شدند. محمد بنا هم از همان ابتدا چنین اعتقادی داشت اما هر چه فریاد زد کسی توجهی نکرد تا اینکه رفتن را بر ماندن ترجیح داد.

فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم کشورمان با اظهار ناامیدی به بازگشت محمد بنا گفت: وی قبل از المپیک لندن نیز یکبار اردوی تیم ملی را ترک کرد و من و جمعی از اردونشینان تیم ملی نیز با توجه به شرایط حساسی که آن روزها بر فضای کشتی حاکم بود به خانه وی رفتیم و زمینه بازگشتش را مهیا کردیم. البته این بار شرایط فرق کرده و وضعیت به گونه ای در آمده که هیچکدام از فرنگی کاران امیدی به بازگشت دوباره او نداریم.

باباجانزاده در خاتمه با اشاره به زمان محدود باقیمانده تا رقابتهای جام جهانی 2013 تهران اظهار داشت: متاسفانه همه چیز به ضرر کشتی فرنگی در حال سپری شدن است و با توجه به اینکه رقابتهای جام جهانی اوایل اسفندماه برگزار می شود، هنوز خبری از برگزاری اردوهای تیم ملی و آماده سازی فرنگی کاران برای دفاع از سه سال قهرمانی پیاپی در این رقابتها نیست!