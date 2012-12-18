مبادلات مرزی تعاونی های مرزنشین گیلانغرب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر رستمی ظهر سه شنبه در نشست تعاونی های مرزنشین و کارشناسان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: اعضای تعاونی های مرزنشین لاله های سرخ و مقاومت از امروز 28 آذر می توانند فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند.

وی، سهم ارزی سال 91 برای دو تعاونی مرزنشین این شهرستان برای هفت هزار و 289 نفر اعضای خود در قالب یک هزار و 564 خانوار را به ازای هر نفر 60 دلار اعلام کرد و گفت: این افراد می توانند از طریق بازارچه های مرزی خسروی و پرویزخان شهرستان قصرشیرین مبادرت به واردات کالا کنند.

رستمی تصریح کرد: تعاونی های مذکور کارت بازرگانی دریافت کرده اند و به نمایندگی از هفت هزار و 289 نفر عضو خود می توانند از امروز تا پایان سال نسبت به استفاده از سهمیه ارزی تعیین شده در بخش صادرات از طریق بازارچه های محلی و گمرکات استان کرمانشاه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه این تعاونی ها در بخش واردات نیز برای مدت یکسال مجاز به فعالیت هستند، افزود: مرزنشینان می توانند 65 قلم کالا را وارد کنند و برای مواد غذایی و خوراکی 100 درصد و برای سایر کالاها 50 درصد از معافیت عوارض و مالیات بهره مند شوند.

فرماندار گیلانغرب اضافه کرد: گنجاندن مرزنشینان این شهرستان در قالب شهرستان مرزی محروم، برای افزایش سهمیه ارزی ویژه مناطق محروم در دستور کار مسوولان و متولیان امر برای سال 92 نیز قرار گرفته است.

رستمی گفت: بموجب مصوبه هشتم شهرویور ماه سال 90 هیات وزیران از سال 92 سرپرستان خانوارهای روستاهای تا شعاع 20 کیلومتری از مرز می توانند علاوه بر سهم 65 قلم کالای تعاونی ها تا سقف 54 قلم دیگر نیز به ارزش هر نفر 20 میلیون ریال اقدام به صادرات و واردات کنند.

گیلانغرب سال گذشته بموجب مصوبه دولت به شهرستان مرزی تبدیل شد.

این شهرستان براساس این مصوبه هم اکنون 30 کیلومتر با کشور عراق مرز مشترک دارد.

متقاضیان مسکن مهر در کنگاور تا نوروز امسال خانه دار می شوند

فرماندار کنگاور گفت: درصد قابل توجهی از متقاضیان مسکن مهر این شهرستان تا نوروز سال آینده واحدهای خود را تحویل می گیرند.

اردشیر عزیزی در جلسه شورای مسکن شهرستان کنگاور اظهار داشت: یک هزار و 94 واحد مسکونی در قالب چهار پروژه مسکن مهر در این شهرستان در دست ساخت است.

عزیزی افزود: پروژه 504 واحدی مهردشت، 412 واحدی مهرآوران، 120 واحدی تاکسیرانی و 58 واحدی سرای مهر پروژه هایی هستند که هزارو 94 واحد مسکونی در اختیار متقاضیان قرار خواهند داد.

فرماندار کنگاور با اعلام این که متوسط پیشرفت این پروژه ها بیش از 80 درصد است، گفت: پروژه های تاکسیرانی و سرای مهر با 91 درصد پیشرفت در آستانۀ بهره برداری هستند و متقاضیان واحدهای ساخته شده در این دو پروژه تاپایان سال واحدهای خودرا تحویل خواهند گرفت .

واریزتمام مبالغ موجود درحساب تعاونی های پروژۀ مهردشت به حساب اتحادیۀ مسکن این پروژه، واریزسهم آوردۀ اعضاء پروژه ها متناسب با پیشرفت پروژه به حساب پیمانکاران و جمع بندی و مشخص کردن متقاضیان زیرپوشش بهزیستی و ارسال لیست مربوط به راه و شهرسازی ازمهمترین مصوبات این جلسه بود.