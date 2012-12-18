تعطیلی پنجشنبه ها روحیه کارمندان را برای خدمت بهتر ارتقا می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصراللهی عصر روز سه شنبه در نشست بررسی کارشناسی تعطیلی روزهای پنجشنبه در اراک افزود: خانواده ها در این روز تعطیل می توانند روابط عاطفی خود را بیش از پیش تقویت کنند.



وی با بیان اینکه تصمیم گیری درباره تعطیلی پنجشنبه از وظایف تفویض شده هیئت وزیران به استاندار است اظهارداشت: در این نشست تنها نظرهای کارشناسی جمع بندی شده و تصمیم گیری نهایتا با شخص استانداراست.

تعطیلی روزهای پنجشنبه به صورت آزمایشی در یک بازه زمانی سه ماهه

معاون عمرانی استانداری مرکزی گفت: برای تعطیلی روزهای پنجشنبه باید در یک بازه زمانی سه ماهه به صورت آزمایشی اقدام شود و بازخوردهای آن را برای تصمیم گیری های آینده مورد توجه قرار داد.



هوشنگ بازوند افزود: باید رویکرد برنامه ریزی ها با وجود تعطیلی ادارات در روز بخصوص برای افزایش بهره وری متمرکز شود.



مدیرکل امور اجتماعی استانداری استان مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: ایران پس از یمن با 67 روز، کمترین روزهای تعطیل را در آسیا و خاورمیانه به خود اختصاص داده است.

همسران در ایران 17 دقیقه در طول شبانه روز با هم گفت و گو می کنند

غلامرضا فتح آبادی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای موجود، همسران در ایران 17 دقیقه در طول شبانه روز با هم گفتگو می کنند که این تعطیلی آخر هفته می تواند اثرات مثبتی درکنارهم بودن خانواده داشته باشد.



وی ادامه داد: نتایج نظرسنجی انجام شده از 59 دستگاه اجرایی نیز بیانگر موافقت با تعطیلی روزهای پنجشنبه است و تنها بیمه خدمات درمانی، اتاق بازرگانی و بیمه دانا در این زمینه مخالف هستند.



فتح آبادی اضافه کرد: بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری میزان کار هر کارمند در هفته 44 ساعت است که می توان تعطیلی روزهای پنجشنبه را در قالب دورکاری جبران کرد.