داغ گرانی بر پیشانی یلدا/شبی به بلندی آرزوهای پسربچه لبو فروش

به گزارش خبرنگار مهر، ایرانی ها شب یلدا یا همان شب چله را که آخرین شب پاییز یعنی درازترین و تاریکترین شب در طول سال است را به دید و بازدید می پردازند تا اندوه نبود خورشید و تاریکی و سردی شب روحیهٔ آنان را تضعیف نکند. در روزگار قدیم پدربزرگ و مادر بزرگ ها در این شب برای افراد خانواده شعرخوانی و داستان‌ سرایی می‌کردند.

در این شب خوردن میوه های گوناگون از جمله هندوانه و انار و آجیل مخصوص نماد برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی است و میوه انار و هندوانه با رنگ سرخشان نمایندگانی از خورشید در شب به‌شمار می‌رود.

یلدا در خیلی از استان های کشور از جمله استان آذربایجان شرقی و غربی، مازنداران، فارس، همدان، قزوین، خراسان، اردبیل، گیلان و کرمان با رسم و سنتی ها همراه بود به عنوان مثال فرستادن خوانچه های تزیین شده به خانهٔ تازه‌عروس یا نامزد خانواده، خواندن فال حافظ و فردوسی خوانی از جمله رسم های این شب بلند سال بود.

در استان البرز که لقب ایران کوچک را دارد نیز اقوام از گوشه و کنار در شب یلدا گردهم می آیند اما افسوس که در آستانه این دور هم نشینی بازار داغ گرانی بر پیشانی یلدا نشسته و این امر خانوار های بسیاری را از میزبانی در این شب باز می دارد.

مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها این روزها باید قیمت میوه را که مرتب بالا و پایین می شود دنبال کنند. مسئولان باید به دنبال تنظیم و ثبات بازار باند چرا که قیمت برخی اجناس از جمله پسته با نزدیک شدن به شب یلدا به یک باره افزایش پیدا کرده است.

قیمت هندوانه هم که میوه ای با فواید زیاد است و در گذشته مردم برای خرید آن مشکلی نداشتند افزایش یافته و هر شهروندی دیگر توان خرید آن را ندارد.

دست نزنید ، گران است

این امر درباره میوه های دیگر مانند انار و سیب و ...هم اتفاق افتاده است. در این بین برخی از میوه فروشی ها به طنز بر روی میوه خود می نویسند دست نزنید قیمت آن گران است.

این هفته با رشد تقاضا برای میوه و آجیل به یکباره قیمت گران این اقلام گران تر شد و برای مثال قیمت یک کیلو پسته به حدود 40 هزار تومان هم رسید. میوه های مرغوب نیز دیگر زیر 5 هزار تومان قابل خریداری نیست و این مسأله خانواده ها را در پذیرایی از میهمانانشان دچار مشکل می کند.

خبری از پلو ماهی شب یلدا نیست

قمیت مرغ و ماهی نیز دوباره تکان خورده و با گرانی چند درصدی به مردم عرضه می شود.

با این همه به پاسداشت این رسم قدیمی هر کس حتی با توان و بضاعت محدود خود می کوشد دست پر به خانه برود و بماند که خاطره شیرین امشب برایش به یک کابوس بدل شده است.

تشدید نظارت در شب یلدا

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان البرز از تشدید نظارت و کنترل بازار بانزدیک شدن به شب یلدا خبر داد.

رمضان اظهار داشت: در این طرح با گران فروشی و کم فروشی به شدت برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف ما حمایت از حقوق مصرف کنندگان است، اضافه کرد: شهروندان البرزی در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند با سامانه 124 تماس بگیرند.

مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان البرز اظهارکرد: در این طرح واحدهای عرضه کننده شکلات، آجیل و خشکبار، و میوه فروشی ها کنترل و نظارت می شود.

رستمی با اشاره به اینکه شهروندان در شناسایی متختلفان کمک بسیار زیادی به ما می کنند، گفت: تمام تلاش ما نظارت و کنترل و برخورد با متختلفان است.

شب یلدا هزینه دارد

یکی از شهروندان استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شب یلدا هزینه دارد، اظهار داشت: برای شب یلدا مقداری آجیل و خشکبار خرید کردم و کلی هزینه آن شد.

علی احمدی افزود: تفاوت قیمت برخی از اقلام در این روزها در مقایسه با روزهای دیگر کاملاٌ مشهود بود که علت آن هم نزدیک شدن به شب یلدا است.

وی ادامه داد: در گذشته همه خانواده دور پدربزرگ و مادربزرگ ها جمع می شدند و دغدغه ای برای خرید هنداونه و آجیل وجود نداشت ولی امروزه هر چقدر تعداد میهمانان زیاد شود هزینه ها چند برابر می شود.

این شهروند البرزی تصریح کرد: امروزه پدربزرگ ها ومادربزرگ ها باید مدیریت قوی داشته باشند تا بتواند از پس میهمانان برآیند.

احمدی گفت: البته ما رعایت می کنیم در این راستا کمک می کنیم که میزبان هزینه زیادی را متحمل نشود.

از یاد نبریم پسربچه لبوفروشی را که از او پرسیدم بزرگ ترین آرزویت در بلندترین شب سال چیست و پاسخ داد: امشب با دست پر به خانه بروم و خجالت زده خانواده ام نباشم.

گزارش: مهدی دهقان