بیمه محصولات کشاورزی مشکلات روستاییان و کشاورزان را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا مراد پیرو ظهر سه شنبه در همایش آشنایی با بیمه محصولات کشاورزی که با جمع دهیاران، بخشداران و روستاییان این شهرستان گفت: این طرح یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیتهای کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان است که باید مورد توجه و تاکید قرار بگیرد.

وی گفت: پس از تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی با هدف بیمه انواع محصولات کشاورزی و دامی به عنوان راهکاری برای دستیابی به هدف‌ها و سیاست‌های بخش کشاورزی در بانک کشاورزی تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.

پیرو ادامه داد: فعالیت در بخش کشاورزی به علت اتکای زیاد به طبیعت و وابستگی به عوامل و شرایط جوی و محیطی، فعالیتی همراه با ریسک بالا محسوب می‌شود در حالیکه تحت پوشش قرار گرفتن فعالیت های این بخش، موجب اطمینان خاطر کشاورزان می شود.

وی گفت: تولید‌کنندگان این بخش همواره با خسارات ناشی از حوادث قهری و بلایای طبیعی مواجه هستند و زندگی اقتصادی آنها در معرض خطرات جدی قرار دارد، بطوریکه این امر موجب می‌شود کشاورزان و دامداران همواره نگران بازپرداخت هزینه‌های مختلف تولید و معاش خود باشند.

فرماندار سرپل ذهاب تداوم فعالیت‌های تولیدی را نیازمند حمایت‌های جدی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران این بخش دانست و گفت: در بین سیاست‌های مختلف حمایتی، بیمه محصولات کشاورزی به عنوان راه حل مفید و مناسب برای مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تاکید بوده است.

وی گفت: بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزان کمک می‌کند تا به منظور کاهش ریسک، بهترین برنامه‌های مدیریتی و راهبردهای پایدار را در فعالیت های خود بکار ببرند.

سرپرست صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان کرمانشاه نیز در این همایش اظهار کرد: بیمه محصولات کشاورزی نوعی تکنولوژی است، که در سال‌های اولیه ورود به جامعه روستایی ممکن است با موانع مختلفی روبرو باشد که باید این موانع بر داشته شود.

شهرام نریمانی با اشاره به وظایف صندوق بیمه گفت: تامین پوشش حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبور عسل، آبزیان پرورشی، طرح‌های جنگل‌کاری، مرتعداری و آبخیزداری در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و یخبندان، آتش سوزی، صاعقه و آفات نباتی به عنوان وسیله‌ای برای نیل به اهداف و سیاست‌های بخش کشاورزی است.

وی درباره پرداخت غرامت بیمه محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: پرداخت غرامت آخرین مرحله عملیاتی بیمه‌ای در یک دوره زراعی محسوب می‌شود.

نریمانی اضافه کرد: کارشناسان بیمه در گزارش‌های ارزیابی، غرامت مربوط به خسارت دیدگان را محاسبه کرده و بصورت نقدی و یا از راه واریز وجه به حساب‌های پس‌انداز بیمه‌گذاران خسارت ها را جبران می‌کنند.

بخشدار مرکزی سرپل ذهاب نیز در این همایش گفت: بیمه بعنوان راهبردی برای از بین بردن آسیب‌پذیری روستاییان در برابر حوادث طبیعی و خسارت های ناشی از ان در بخش کشاورزی است.

رمضان حیدری افزود: بیمه یکی از ابعاد محرومیت جامعه روستایی است که نقش آن در توسعه پایدار روستایی بدلیل تاثیرپذیری سیستم افتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به شکل‌گیری بازخوردهای مثبت و خروجی‌های مطلوب می شود.

وی بقا و دوام فعالیت‌های تولیدی در کشاورزی را نیازمند حمایت‌های جدی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران این بخش ذکر کرد و یادآور شد: در میان سیاست‌های مختلف حمایتی، بیمه محصولات کشاورزی بعنوان راه حل مفید و مناسب برای مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تاکید بوده است.

وحدت حوزه و دانشگاه اهداف شوم دشمن را خنثی می کند

امام جمعه سرپل ذهاب با تبریک فرا رسیدن روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: وحدت حوزه و دانشگاه اهداف شوم دشمن را در همه عرصه ها خنثی می کند.

حجت الاسلام مجید صفدری ظهر سه شنبه در جمع طلاب حوزه باقرالعلوم سرپل ذهاب افزود: روز وحدت حوزه و دانشگاه از اهمیت والایی برخوردار است و باید در گرامیداشت این روز برنامه‌های ویژه‌ای برگزار کرد.

وی تصریح کرد: جدایی حوزه و دانشگاه یکی از ترفندهای دیرین استکبار جهانی بوده تا از این طریق بتواند به اهداف شوم خود برای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده کند که خوشبختانه در این خصوص هرگز نتوانسته به نتیجه برسد چون روحانیون و دانشجویان ما با هوشیاری در مقابل آنها ایستاده اند.

صفدری، وحدت حوزه و دانشگاه را از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال‌های شکل‌گیری انقلاب با تدبیر امام خمینی (ره) حوزه‌های علمیه با مراکز علمی کشور متحد شدند و همین امر از عوامل زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی شد.

امام جمعه سرپل ذهاب بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتحاد حوزه و دانشگاه منشا تحولات مثبت و سازنده‌ای برای کشور شد و در اقتدار ایران اسلامی نقش بسزایی ایفا کرد.

وی بر ضرورت بیش از پیش وحدت حوزه و دانشگاه تاکید کرد و افزود: در سال‌های اخیر دشمن با توطئه‌ها و ترفندهای خود به ویژه در حوزه جنگ نرم درصدد شکاف بین حوزه و دانشگاه است.

صفدری با بیان اینکه دشمن با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم درصدد تضعیف ارکان و پایه‌های نظام است و وحدت حوزه و دانشگاه می‎تواند این نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کند، گفت: باید قدر دستاوردهای نظام و انقلاب را بدانیم و در راستای تقویت و حفظ این دستاوردها بیش از پیش تلاش کنیم

