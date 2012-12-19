افتتاح مرکز محاسبات پر قدرت دانشگاه شاهرود

علی اکبر پویان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این که HPC یا مرکز محاسبات پر قدرت دانشگاه شاهرود عصر سه شنبه به صورت رسمی راه اندازی شد، افزود: این مرکز محاسباتی قادر است پردازش های سنگین بین چندین پردازنده پر قدرت و اجرای موازی آن ها را در کوتاهترین زمان ممکن به انجام برساند.

اجرای پردازش های سنگین با مرکز محاسبات پر قدرت دانشگاه شاهرود



وی خاطر نشان کرد: این مرکز محاسباتی علاوه بر تسریع روند پردازش امکان اجرای پردازش های سنگین که به طور عادی بر روی کامپیوترهای شخصی قابل انجام نیستند را به کاربر می دهد.

معاون پژوهشی دانشگاه شاهرود با اشاره به این که این سوپرکامپیوتر با 256 پردازنده و 124 گیگابایت حافظه، یکی از سه ماشین موجود این رده در کشور است تصریح کرد: این دستگاه توجه به نیاز پژوهشگران به اجرای سریع محاسبات نرم افزاری در حوزه های علوم مهندسی، پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم زمین، معدن و نفت، هوافضا، لکاتروئیک و دیگر بخش ها،توانایی حل الگوریتم های پیچیده محاسباتی، اجرای همزمان پردازش چندین کاربر و اجرای مطمئن کدهای محاسباتی را دارد و با توجه به توانایی پردازش داده های منطقه شرق کشور، این امکان را ایجاد می کند که بتوانیم در جهت دیتاسنتر، پردازش ابری و اینترنت ملی حرکت کنیم.

کاهش روند و افزایش سرعت پروژه های محاسباتی در دانشگاه شاهرود



پویان با تاکید بر این که هسته های پردازشی این مرکز توسط os مدیریت می شود و به کمک ماژول هایی مانند mpl و scheduler یک ساختار توزیع شده پردازشی بوجود می آورد، عنوان کرد: کد اجرایی در زمان اجرا به چندین پروسه کوچکتر شکسته شده و بر روی هسته ها بطور مستقل اجرا می شود.

وی ادامه داد: نتیجه نهایی از ترکیب نتیجه اجرای این پروسه ها بدست می آید و این کار می تواند کمک بزرگی به انجام محاسبات زمان در تحقیقات پیش روی دانشجویان دکترا انجام داده و روند انجام پروژه های تحیقاتی را بسیار کاهش دهد.

ایجاد جوامع دانش بنیان و توسعه فناورانه و مبتنی بر نوآوری هدف دانشگاه شاهرود



معاون پژوهشی دانشگاه شاهرود با یادآوری این نکته که چشم انداز علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی مصوب نقشه جامع علمی کشور موید اهمیت جایگاه علم و فناوری در کشور است، ابراز داشت: ایجاد جوامع دانش بنیان و توسعه فناورانه و مبتنی بر نوآوری به منظور پیشرفت کشور نیازمند طراحی و پیاده سازی برنامه ای مدون و بومی شده برای بخش های گوناگون مرتبط با حوزه های دانش و فناوری کشور است.

پویان، طراحی و تصویب سند چشم اندز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و طرح موضوع دستیابی به رتبه اول منطقه ای در عرصه علم و فناوری را انگیزه لازم برای ایجاد یک نهضت علمی و فناورانه در کشور معرفی کرد و اظهار داشت: تاکید مقام رهبری بر لزوم ترسیم کلی و تفصیلی نقشه جامع علمی کشور و تسری اهداف و رویکردهای آن به کلیه زیر مجموعه های علم و فناوری کشور، محرک حوزه های برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور شده است.

دانش آموختگان و اعضای هیئت علمی نخبه، مهمترین برون داد دانشگاه شاهرود



وی گفت: دانشگاه شاهرود به منظور به انجام رساندن رسالت خطیر، استمرار پویایی در انطباق با اهداف مندرج در نقشه جامع علمی کشور و ارتقای خود نیازمند الگو و ابزار مناسب برای اطمینان کیفی از روند برنامه ها و فرآیند های مربوطه و کارائی و اثر بخشی دانش آموختگان خود در بازار مشاغل است.

معاون پژوهشی دانشگاه شاهرود ادامه داد: به همین جهت است که تلاش شده تا برنامه های راهبردی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه شاهرود در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی و اجرای نقشه جامع علمی و همچنین برنامه توسعه پنجم کشور تدوین شود.

پویان در خاتمه، یکی از مهمترین برون داد های دانشگاه را دانش آموختگان و اعضای هیئت علمی نخبه در رشته های مختلف دانست و افزود: امیدواریم با راه اندازی این مرکز محاسباتی پر قدرت، زمینه فعالیت هر چه بیشتر و پویاتر این افراد را فراهم کرده و در تامین نیازهای پژوهشی کشور نقش موثری ایفا کنیم.