بررسی تحولات سوریه و منطقه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که در ابتدای جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سؤال موسی الرضا ثروتی از وزیر اطلاعات مطرح شد، گفت:در این جلسه مصلحی وزیر اطلاعات و معاونین وی حضور داشتند که ثروتی نماینده بجنورد و جاجرم سؤال خود مبنی بر علت رد صلاحیت فعالیت شرکت مشاور گذر راه فرودگاه بجنورد پس از دو سال را مطرح کرد.



وی افزود: مصلحی وزیر اطلاعات در پاسخ به سوال این نماینده با اشاره به توطئه های خنثی شده دشمن علیه نظام و انقلاب و توانمندی دستگاه امنیتی کشور در تسلط کامل بر هر نوع حرکت دشمن بیان داشت که فتنه‌گران و توطئه‌های امنیتی علیه ملت و نظام، عقبه اقتصادی دارد و ما اجازه نمی‌دهیم سرمایه‌های این ملت علیه خود ملت و نظام هزینه شود و این در حالی است که بخش عمده‌ای از پشتیبانی اقتصادی گروه‌های مذکور از سوی قدرت‌های خارجی صورت می‌گیرد و پس از توضیحات وزیر، ثروتی اعلام کرد که از پاسخ وزیر قانع شد.



نقوی حسینی افزود: قشقاوی معاون وزارت خارجه و مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه دیگر مهمانان کمیسیون امنیت ملی بودند که درباره موضوعات سیاست خارجی از جمله آزادی تاجیک، دیپلمات در بند ایرانی در انگلیس توضیحاتی دادند.



وی درباره گزارش قشقاوی گفت: قشقاوی با اشاره به سوابق و ادعاهای بی‌جا و غیرمستند آمریکا در مورد تاجیک و اقدامات نادرست انگلیس که منجر به ۶ سال بازداشت خانگی وی شد و پس از شش سال حکم تبرئه برای وی صادر شد بیان داشت که انتظار این است که پس از صدور حکم تبرئه، آمریکا و انگلیس از ملت و نظام جمهوری اسلامی عذرخواهی کنند.



نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه، مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش آمریکایی‌ها و غربی‌ها در مصر در جهت تضعیف پایگاه اسلام گرایی در این کشور، گفت: حوادث مصر با رویدادهای سوریه، غزه و لبنان ارتباط دارد و غربی‌ها در سوریه به دنبال حقوق مردم و دموکراسی در سوریه نیستند بلکه به دنبال مقابله با بیداری اسلامی و انحراف در اهداف آن است.

نقوی افزود: سخنگوی وزارت امور خارجه به طرح شش ماده ای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حل بحران سوریه نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اجمهوری اسلامی دست برتر را در مذاکرات هسته ای دارد، گفت که این برتری با برگزاری انتخابات و مشارکت حداکثری در آرامش و تحولات منطقه تکمیل خواهد شد.