سیما شاهزاده‌حمزه بانوی مدال آور جودو قم در وزن منهای 70 کیلوگرم رقابت‌های انتخابی تیم ملی جودو بانوان کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ترکیب تیمی چهار نفره راهی این رقابت‌ها شده بودیم و خوشحالم که حداقل با کسب مدال از این رقابت‌ها باز گشتیم.



وی با بیان اینکه سطح رقابت‌های جودو قهرمانی کشور بسیار بالا بود، تصریح کرد: به واسطه اینکه مسابقات این دوره انتخابی تیم ملی برای شناخت نفرات برتر جودو کشور به منظور اعزام به رقابت‌های مهم برون مرزی بود، برترین‌های کشور در آن حضور یافته بودند.



بانوی جودوکار قمی و صاحب نشان برنز کشور اضافه کرد: پایان رقابت های جودو قهرمانی بانوان کشور و انتخابی تیم ملی با کسب یک نشان برنز توسط تیم اعزامی بانوان قم همراه بود اما به واقع دیگر اعضای تیم قم نیز توانایی کسب مدال را داشتند اما با قرعه‌های سختی مواجه شدند.



وی افزود: تیمی متشکل از چهار بانوی جودوکار قمی راهی بیست و یکمین دوره رقابت های جودو قهرمانی بانوان کشور و انتخابی تیم ملی شد که رهاورد این تیم کسب یک مقام سومی و نشان برنز بود و پرونده این رقابت ها با معرفی نفرات برتر بسته شد.



شاهزاده ابراز داشت: این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی فدراسیون جودو کشورمان، رقابت های جودو قهرمانی بانوان کشور با شرکت برترین های این رشته از استان های مختلف به انجام رسید و علاوه بر اینکه تهران قهرمان شد، تیم قم به یک نشان برنز دست پیدا کرد.



وی بیان کرد: رقابت های جودو قهرمانی بانوان کشور در حالی با کسب عنوان قهرمانی توسط جودوکاران استان تهران به پایان رسید که بیست و یکمین دوره این پیکارها با حضور 150 جودوکار از 25 استان در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد و یک نشان برنز سهم تیم بانوان قم بود.



دارنده مدال برنز جودو انتخابی تیم ملی و مسابقات قهرمانی کشور ادامه داد:‌ در حالی که تیم استان تهران با کسب دو مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برنز روی سکوی قهرمانی ایستاد، لرستان با دو طلا و دو برنز نایب قهرمان شد و تیم اعزامی همدان با یک طلا، دو نقره و یک برنز به مقام سوم رسید و خوشحالم از اینکه تنها نشان برنز تیم بانوان قم را کسب کردم.



وی یاد آور شد: این دوره از مسابقات جودو قهرمانی بانوان کشور در اوزان منهای 48، 52، 57، 63، 70، 78 و به اضافه 78 کیلوگرم به انجام رسید که در پایان در وزن منهای 70 کیلوگرم در حالی سعی در کسب مدال طلا داشتم به مدال برنز رسیدم.



شاهزاده عنوان داشت: در این وزن معصومه خسروی از تیم جودو بانوان تهران و آذر کولیوند از تیم جودو بانوان همدان به دیدار نهایی رسیدند و در نهایت این مبارزه با برتری نماینده تهران و قهرمانی وی به پایان رسید و جودوکار همدان نایب قهرمانی شد.



وی اظهار داشت: قرار است برترین های بیست و یکمین دوره رقابت های جودو قهرمانی بانوان کشور و انتخابی تیم ملی با نظر کادر فنی تیم ملی جودو بانوان به اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت شده و خود را برای اعزام به رقابت های مهم برون مرزی آماده کنند.

