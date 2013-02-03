  1. استانها
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

با عنوان جایزه شهید بهشتی؛

طرح "تکریم نقد و نقد پذیری" از سوی خبرگزاری مهر به اجرا در می آید

طرح "تکریم نقد و نقد پذیری" از سوی خبرگزاری مهر به اجرا در می آید

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، طرح "تکریم نقد و نقد پذیری" از سوی خبرگزاری مهر به مرحله اجرا در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و تلألو مفاهیم اسلامی در حوزه مدیریت و مسئولیت پذیری و فرهنگ خدمتگزاری به مردم کشور، جهت ارتقای فرهنگ انتقاد و پذیرش نقد و همچنین ترویج آموزه های اسلامی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، طرح "تکریم نقد و نقد پذیری" از سوی خبرگزاری مهر به مرحله اجرا در می آید.

این طرح که از آذر ماه امسال در مرحله اجرایی آن به سر می برد، در مرحله اول در بین مدیران کلیه استانهای کشور اعم از استانداران، نمایاندگان مجلس، فرمانداران، شهرداران و رؤسای شورای شهر، مدیران کل و ... اجرا خواهد شد.

همچنین منتخبین استانی در 22 بهمن ماه مشخص خواهند شد و "جایزه شهید بهشتی" را از آن خود خواهند کرد.

گفتنی است برگزیدگان، بنا به گزارش ها و اخبار منتشر شده در خبرگزاری مهر و نوع واکنش های مدیران، توسط دبیرخانه طرح انتخاب خواهند شد.

نقدپذیری مدیران با مولفه هایی همچون تساهل در شنیدن نقد و عدم مقابله منفی، برخورد شفاف با نقد و ارائه پاسخ مناسب، اتخاذ رویکرد اصلاح گرایانه نسبت به نقد و ارزش گذاری به نقد و منتقد بررسی شده است.

کد مطلب 1769917

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها