طرح "تکریم نقد و نقد پذیری" از سوی خبرگزاری مهر به اجرا در می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و تلألو مفاهیم اسلامی در حوزه مدیریت و مسئولیت پذیری و فرهنگ خدمتگزاری به مردم کشور، جهت ارتقای فرهنگ انتقاد و پذیرش نقد و همچنین ترویج آموزه های اسلامی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، طرح "تکریم نقد و نقد پذیری" از سوی خبرگزاری مهر به مرحله اجرا در می آید.

این طرح که از آذر ماه امسال در مرحله اجرایی آن به سر می برد، در مرحله اول در بین مدیران کلیه استانهای کشور اعم از استانداران، نمایاندگان مجلس، فرمانداران، شهرداران و رؤسای شورای شهر، مدیران کل و ... اجرا خواهد شد.

همچنین منتخبین استانی در 22 بهمن ماه مشخص خواهند شد و "جایزه شهید بهشتی" را از آن خود خواهند کرد.

گفتنی است برگزیدگان، بنا به گزارش ها و اخبار منتشر شده در خبرگزاری مهر و نوع واکنش های مدیران، توسط دبیرخانه طرح انتخاب خواهند شد.

نقدپذیری مدیران با مولفه هایی همچون تساهل در شنیدن نقد و عدم مقابله منفی، برخورد شفاف با نقد و ارائه پاسخ مناسب، اتخاذ رویکرد اصلاح گرایانه نسبت به نقد و ارزش گذاری به نقد و منتقد بررسی شده است.

