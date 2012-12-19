  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۳۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

پیام‌نور کلنگ جدید عمرانی به زمین نمی‌زند/ وضعیت بودجه سال 92

پیام‌نور کلنگ جدید عمرانی به زمین نمی‌زند/ وضعیت بودجه سال 92

به گفته معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور، حدود 400 پروژه عمرانی آموزشی و آزمایشگاهی در این دانشگاه در حال احداث است که تا تابستان سال آینده به اتمام می رسد و دانشگاه کلنگ جدید برای سال جدید به زمین نمی زند.

محمود کی منش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور هم اکنون در واحدهای متفاوت خود، پروژه های عمرانی در دست احداث دارد که تعدادشان به 400 عدد می رسد و سعی می شود تا تابستان سال آینده نزدیک به 80 درصد این پروژه ها به اتمام برسد.

وی تاکید کرد که برای سال آینده دانشگاه پیام نور تصمیمی جهت ساخت ساختمانهای جدید ندارد.

این مقام مسئول در دانشگاه پیام نور در خصوص رقم بودجه پیشنهادی برای سال 92، اعلام کرد که 20 درصد به رقم بودجه سال گذشته افزوده و آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال کرده ایم.

کد مطلب 1769918

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