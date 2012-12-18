آزمون ارتقای کمربند تکواندو بانوان در بجنورد برگزار می شود

مهدی آریان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: جمعه اول دی ماه سال جاری، آزمون ارتقای کمربند کشوری در رده‌های کمربند قرمز تا کمربند مشکی دان دو در بخش بانوان به مدت یک روز در محل سالن آزادی بجنورد برگزار می شود.

وی افزود: این آزمون در سه رده ارتقا کمربند آبی به قرمز، کمربند قرمز به مشکی دان یک و کمربند مشکی دان یک به دان دو برگزار می شود و در پایان کسانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، کمربند خود را ارتقا می دهند.

آریان با بیان اینکه این آزمون با نظارت نمایندگان فدراسیون تکواندوی ایران برگزار شد، اظهار داشت: در این دوره ناظر فدارسیون، خانم برک پور، دارنده دان پنج فدراسیون و مربی بین المللی تکواندو خواهد بود و خانم ها شعبانی و تهرانی از تکواندوکاران دارنده دان چهار از خراسان شمالی نیز داوری آزمون را بر عهده دارند.

تکواندو در سطوح پایه و مبتدی دارای چهارکمربند سفید، زرد، سبز و آبی است، به گونه‌ای که ورزشکاران در بدو ورود به این رشته همانند سایر رشته‌های رزمی دارای کمربند سفید خواهند بود و با گذشت هر سه ماه، با نظر مربی آموزش دهنده به ترتیب کمربندهای زرد، سبز و آبی را کسب می‌کنند.

بنا بر مقررات فدراسیون تکواندو ارتقا کمربندهای این رشته تا کمربند آبی به صورت باشگاهی و توسط مربی مربوطه انجام می‌شود اما دریافت کمربندهای قرمز تا کمربند مشکی دان دو در مراکز استان‌ها و با نظارت نماینده فدراسیون صورت می‌گیرد.

آزمون دریافت کمربندهای مشکی دان سه و چهار به صورت کشوری و متمرکز در مراکز استان‌ها انجام می‌شود و در طول سال، سه یا چهار مرکز استان میزبان تکواندوکارانی از سراسر کشور برای دریافت این کمربندها خواهند بود.

دریافت کمربندهای مشکی دان پنج و شش اختصاصا در تهران برگزار می‌شود و آزمون دریافت کمربندهای بالاتر از مشکی دان شش یعنی کمربند مشکی دان هفت تا دان 10 نیز، تنها با تصمیم فدراسیون جهانی تکواندو (WTF) و به صورت بین المللی برگزار می‌شود.

هم اکنون در خراسان شمالی هادی کمالی، رئیس فعلی هیئت تکواندوی استان دارای کمربند مشکی دان پنج است و 10 تکواندوکار دیگر نیز کمربند مشکی دان چهار دارند.