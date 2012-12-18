تحصیل 20 هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا علی کرمی ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی هیئت رئیسه دانشگاههای استان قم که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری با حضور استاندار قم و آیت الله حسینی بوشهری در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، گفت: متون دانشگاهی نقش اساسی در تعلیم و ترتبیت صحیح و اسلامی دانشجویان دارد.
وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور تاکنون پانصد جلد کتب عمومی دانشگاهی را اصلاح و اسلامی سازی کرده است، گفت: البته برای اصلاح و اسلامی سازی دانشگاه ها باید دستگاه های استان برنامه ریزی کرده و حمایت کنند.
رئیس دانشگاه پیام نور قم با تاکید براینکه توسعه تحصیلات تکمیلی یکی از چشم اندازهای مهم واحد قم است، اظهار داشت: درکنار توسعه رشته های فنی و مهندسی در بخش توسعه رشته های معارفی نیز عملکرد خوبی داشته ایم.
لزوم بررسی راهکارهای تبدیل علم به ثروت
وی با اشاره به اینکه پیام نور در دو محور آزمایشگاهی و الکترونیکی فعالیت می کند، گفت: در بخش الکترونیکی بیش از 10 هزار دانشجو تحت پوشش هستند و به صورت آنلاین و غیر آنلاین با ما ارتباط دارند.
کرمی یکی دیگر از اهداف دانشگاه پیام نور واحد قم را ارتباط مستمر و موثر با واحدهای صنعتی استان عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا در آینده نزدیک یک هم اندیشی بزرگ با صاحبان صنعت و کارآفرینان برتر استان داریم.
وی با بیان اینکه تنها راه تبدیل علم به ثروت را ارتباط با صنایع کشور عنوان کرد و گفت: باید با تشکیل کمیته های تخصصی طرحهای علمی و نوآورانه پخته کرده و به جامعه ارایه دهیم.
لزوم توجه به رشته های همجوار در دانشگاه ها
در ادامه این نشست نماینده دانشگاه حضرت معصومه(س) با تأکید براینکه باید ثابت کنیم قم محور توسعه دین و اندیشه است، گفت: اگر بتوانیم در قم وحدت حوزه و دانشگاه را رقم بزنیم میتوانیم ثابت کنیم که اسلام دین فعال و پویا و خالی از رهبانیت است.
علی قادری از عملکرد دولت در تشکیل و حمایت از دانشگاه های تک جنسیتی تقدیر کرد و گفت: دانشگاه حضرت معصومه به عنوان تنها دانشگاه تک جنیستی بعد از پیروزی انقلاب توانسته نمونه موفقی در جذب دختران نخبه و با اخلاق باشد و این دانشگاه از لحاظ علمی و امنیتی رتبه برتری در کشور دارد.
به تخصص گرایی نیاز مبرمی داریم
در بخش دیگری از نشست هیئت رئیسه دانشگاه های استان ، رئیس دانشگاه قم با بیان اینکه در سطح کشور به تخصص گرایی نیاز مبرمی داریم، گفت: اما چیزی که نباید فراموش شود این است که متخصصان خود را بی نیاز از دیگر رشته ها ندانند و با رشته های دیگر بیگانه نباشند.
آیت الله احمد بهشتی با اشاره به علما و بزرگان گذشته که در چندین رشته تخصص داشته اند، گفت: هرچند امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی علم نمی توان در چند رشته صاحب تخصص شد اما حداقل نباید از رشته های همجوار و ضروری بی اطلاع بود.
وی بر فعالیت طلاب در رشتههای مهم دنیا ازجمله زبان، نجوم و ریاضی گفت: اگر به مباحث فقهی توجه کنیم میتوانیم به این نتیجه برسیم که یک فقیه در چندین رشته باید صاحب نظر باشد و این مسئله ضرورت آشنایی با رشتههای همجوار را نشان میدهد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور قم گفت: هم اکنون 20 هزار دانشجوی ثبت نامی در دانشگاه پیام نور قم فعالیت میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا علی کرمی ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی هیئت رئیسه دانشگاههای استان قم که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری با حضور استاندار قم و آیت الله حسینی بوشهری در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، گفت: متون دانشگاهی نقش اساسی در تعلیم و ترتبیت صحیح و اسلامی دانشجویان دارد.
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