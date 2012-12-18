شهید و زخمی شدن 18 نفر در کربلا/بازداشت مظنونین حوادث تروریستی بغداد و بابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، یک منبع در پلیس استان کربلا اعلام کرد: در اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در شمال استان کربلا، سه نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند.

منبعی که خواست نامش فاش نشود افزود: آمبولانسها برای انتقال مصدومین به بیمارستان به محل انفجار اعزام شده اند.

خبر دیگر اینکه وزارت پیشمرگه منطقه کردستان عراق اعلام کرد: پدافند هوایی منطقه کردستان امروز به یک هواپیمای عراقی که چند بار در منطقه سیکانیان در استان کرکوک به پرواز درآمده بود آتش گشود و این هواپیما را مجبور به عقب نشینی کرد.

انور حاج عثمان از مسئولان پیشمرگه کردستان عراق ضمن اعلام این مطلب گفت : ماموریت این هواپیما جاسوسی از نیروهای پیشمرگه کردستان در این مناطق بوده است.

منابع وابسته به پلیس عراق در کرکوک از کشته شدن یک غیرنظامی در حمله افراد مسلح در مرکز و یک نفر دیگر درجنوب موصل خبر دادند.همچنین منابع وابسته به پلیس عراق در نینوی از کشته شدن یک پلیس عراقی در غرب موصل به دست افراد مسلح خبر دادند.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان بابل از بازداشت سه مظنون حوادث تروریستی در مناطق المسیب،جرف الصخر در شمال بابل خبر دادند.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان بغداد نیز از بازداشت سه مظنون به دخالت در حوادث تروریستی در شهرهای الیرموک و المعامل در بغداد خبر دادند.