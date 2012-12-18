فهرست 18 نفره سرخپوشان برای دیدار با ملوان اعلام شد/ عابدزاده جانشین گردان!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، کادرفنی تیم فوتبال پرسپولیس اسامی 18 بازیکن این تیم برای دیدار با ملوان بندرانزلی را اعلام کرد که در این فهرست نام علی کریمی دیده می‌شود. همچنین امیر عابدزاده هم به جای شهاب گردان در لیست نفرات این تیم برای بازی با ملوان قرار گرفته است.

نیلسون جونیور، امیر عابدزاده، علیرضا نورمحمدی، سید جلال حسینی، محسن بنگر، حسین ماهینی، مهدی مهدوی‌کیا، علی کریمی، رضا حقیقی، عادل کلاه‌کج، محمد نوری، فرشاد احمدزاده، مهرداد پولادی، محمدرضا خانزاده، امیرحسین فشنگچی، هادی نوروزی، کریم انصاری‌فرد و غلامرضا رضایی 18 بازیکنی هستند که راهی اردوی پیش از دیدار برابر ملوان از مرحله یک شانزدهم مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور شدند.

از سوی دیگر آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش از نخستین بازی‌اش در جام حذفی امروز درحالی در زمین چمن ورزشگاه درفشی‌فر برگزار شد که محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم در پایان این تمرین در جمع سرخپوشان حاضر شد.

این تمرین از ساعت 14:30 آغاز شد و در جریان آن، کریم باقری، ادموند بزیک، مجتبی حسینی و فرهاد چیذری، یحیی گل‌‎محمدی را همراهی کردند. تمرین امروز سرخپوشان به مرور برنامه‌های تاکتیکی بازی فردا اختصاص داشت و در جریان آن یحیی گل‌محمدی تذکرات لازم را به بازیکنان می‌داد.

محمد رویانیان هم در پایان تمرین در مجموعه ورزشی درفشی‌فر در جمع بازیکنان حاضر شد. سرخپوشان پس از تمرین راهی هتل شدند تا اردوی پیش از بازی را آغاز کنند.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و ملوان از مرحله یک شانزدهم مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور فردا (چهارشنبه) از ساعت 16:15 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.