آغاز صید ماهی گرمابی از سد جیرفت

محمود آیین در گفتگو با مهر اظهارداشت: با توجه به زمینه های موجود در جنوب کرمان در خصوص پرورش ماهی گرماهی پرورش این نوع ماهی طی سالهای اخیر در این منطقه رونق گرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به پتانسیلهای موجود به کشاورزان توصیه می شود نسبت به پرورش این گونه ماهی در مزارع خود اقدام کنند و حداکثر استفاده از آبهای در دسترس را ببرند.

مدیرشیلات سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان افزود: هم اکنون 80 هکتار مزرعه پروری ماهی در جنوب کرمان وجود دارد که پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری 1200 تن ماهی گرمابی برداشت شود.

وی همچنین از سد جیرفت 300 تن ماهی سالانه برداشت می شود و زمینه پرورش ماهی در سدهای خاکی و سیمانی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: ماهی های برداشت شده به استانهای دیگر از جمله تهران، سیستان و بلوچستان ارسال می شود.