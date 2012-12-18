  1. ورزش
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۱

پس از عدم توافق با رویانیان؛

ژوزه پرسپولیس را تهدید به شکایت کرد

ژوزه پرسپولیس را تهدید به شکایت کرد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از آنکه نتوانست با مسئولان این باشگاه برای فسخ قرارداد به توافق برسد، در آخرین جلسه با مدیر عامل این باشگاه وی را تهدید کرد که از پرسپولیس به فدراسیون بین المللی فوتبال شکایت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهرف پس از آنکه محمد رویانیان به دلیل نتایج ضعیف مانوئل ژوزه با پرسپولیس تصمیم به کنار گذاشتن وی گرفت، جلساتی را با سرمربی سرخپوشان برگزار کرد تا شاید بتواند مبلغ قراردادش را از مسئولان این باشگاه دریافت کند اما رویانیان اعتقاد داشت وی باید 50 درصد این مبلغ را دریافت کند.

در آخرین جلسه ای که بین رویانیان و ژوزه برگزار شد، سرمربی پرتغالی مدیر عامل پرسپولیس را تهدید کرده اگر مطالباتش را پرداخت نکند از این باشگاه به فیفا شکایت خواهد کرد. رویانیان نیز عنوان کرده تمام اقدامات لازم برای پاسخگویی به شکایت ژوزه را انجام خواهد داد.

کد مطلب 1769936

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