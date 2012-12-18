نمایندگان از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشدند

محمد علی پور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به حضور وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه امروز (سه شنبه 28 آذر) گفت: نمایندگان امروز سئوالاتی از وزیر اقتصاد داشتند که 6 نماینده سئوالات خود را مطرح کردند که4 نماینده از پاسخ وزیر قانع نشدند و پاسخ به سئوال 2 نماینده دیگر هم منوط به ارائه گزارش از سوی وزیر اقتصاد شد.
نماینده ماکو و چالدران با بیان اینکه سئوالات نمایندگان در دو حوزه منطقه ای و ملی بود، بیان داشت:علت تعلل و بی توجهی به بانک ملی به کشت و صنعت لرستان سئوالی بود که نماینده لرستان از وزیر پرسید. نماینده شیراز نیز علت عدم شرکت وزیر اقتصاد در شورای گفتگو را جویا شد و ایرج ندیمی، نماینده لاهیچان نیز با توجه به مساله کارآفرینی در خصوص رفتارهای پولی و مالی دولت و همچنین کاهش اشتغال زایی سئوالی داشت که این نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند.
وی افزود: نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه نیز در خصوص شرکت نساجی مازندران سئوالی از وزیر داشت که پاسخ این سئوال به آینده برای ارائه اطلاعات و آمار بیشتر از سوی وزیر اقتصاد موکول شد.
این نماینده ادامه داد: ثروتی، نماینده بجنورد هم سئوالاتی از وزیر پرسید که حسینی این سئوالات را مربوط به حوزه کاری خود ندانست و از پاسخ به آن امتناع کرد و نماینده بجنورد هم از پاسخ وزیر قانع نشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان سئوالات مختلفی را از وزیر اقتصاد و امور دارایی در جلسه امروز پرسیدند بیان داشت که اکثر نمایندگان سئوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشدند.
محمد علی پور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به حضور وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه امروز (سه شنبه 28 آذر) گفت: نمایندگان امروز سئوالاتی از وزیر اقتصاد داشتند که 6 نماینده سئوالات خود را مطرح کردند که4 نماینده از پاسخ وزیر قانع نشدند و پاسخ به سئوال 2 نماینده دیگر هم منوط به ارائه گزارش از سوی وزیر اقتصاد شد.
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