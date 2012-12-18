نمایندگان از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشدند

محمد علی پور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به حضور وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه امروز (سه شنبه 28 آذر) گفت: نمایندگان امروز سئوالاتی از وزیر اقتصاد داشتند که 6 نماینده سئوالات خود را مطرح کردند که4 نماینده از پاسخ وزیر قانع نشدند و پاسخ به سئوال 2 نماینده دیگر هم منوط به ارائه گزارش از سوی وزیر اقتصاد شد.

نماینده ماکو و چالدران با بیان اینکه سئوالات نمایندگان در دو حوزه منطقه ای و ملی بود، بیان داشت:علت تعلل و بی توجهی به بانک ملی به کشت و صنعت لرستان سئوالی بود که نماینده لرستان از وزیر پرسید. نماینده شیراز نیز علت عدم شرکت وزیر اقتصاد در شورای گفتگو را جویا شد و ایرج ندیمی، نماینده لاهیچان نیز با توجه به مساله کارآفرینی در خصوص رفتارهای پولی و مالی دولت و همچنین کاهش اشتغال زایی سئوالی داشت که این نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند.



وی افزود: نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه نیز در خصوص شرکت نساجی مازندران سئوالی از وزیر داشت که پاسخ این سئوال به آینده برای ارائه اطلاعات و آمار بیشتر از سوی وزیر اقتصاد موکول شد.



این نماینده ادامه داد: ثروتی، نماینده بجنورد هم سئوالاتی از وزیر پرسید که حسینی این سئوالات را مربوط به حوزه کاری خود ندانست و از پاسخ به آن امتناع کرد و نماینده بجنورد هم از پاسخ وزیر قانع نشد.

