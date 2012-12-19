به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخوان هرگونه توافق نامه و سیاست گذاری خرید املاک واقع در طول مسیرهای عمرانی و توسعه شهر باید با تصویب شورای اسلامی شهر قم انجام شود.



وی ادامه داد: مبنای قیمت خرید این املاک، قیمت کارشناس رسمی دادگستری است و عمده مالکان تابع قانون بوده و همکاری خوبی با شهرداری دارند.



عضو شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: حدود 10 درصد از این مالکان حاضر نمی‌شوند ملکشان را با قیمت روز کارشناسی شده به فروش برسانند و مطالبه بیشتری دارند.



وی از تمامی مالکان خواست با شهرداری همکاری داشته باشند تا توقفی در طرح های عمرانی ایجاد نشود.



اخوان با بیان اینکه شورای اسلامی شهر قم در خرید این املاک به دنبال احقاق حق مردم است، افزود: عمده تملک های عادلانه انجام می شود و مردم به حق و حقوق خود می رسند.



رویکرد شهرداری، مردم مدارانه است



وی با اشاره به اینکه رویکرد شهرداری در دوره مدیریت جدید، مردم مدارانه است گفت: این نهاد مردمی به دنبال این است که نحوه پرداخت غرامت املاک را به صورت غیر نقدی و تهاتر با زمین معوض انجام دهد.



نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم درعین حال موضوع تملک‌های در طول مسیر طرح‌های عمرانی قم را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: قیمت املاک رشد صعودی داشته و با منابع محدود شهرداری، خرید املاک با مشکل مواجه شده است.



وی گفت: از وزارت راه و شهرسازی و سازمان راه و شهرسازی قم انتظار داریم با شهرداری در راستای تامین معوض زمین با املاکی که در طول طرح های توسعه شهری قرار گرفته همکاری داشته باشند تا طرح های عمرانی شهر به سرانجام برسد.



حدود 90 درصد از تملک های بلوار پیامبر اعظم (ص) انجام شده است



اخوان در ادامه با اشاره به اینکه حدود 90 درصد از تملک های بلوار پیامبر اعظم (ص) انجام شده است گفت: در این بلوار حدود دو میلیون متر مربع زمین باید تملک شود که سه قطعه زمین بزرگ با مساحت حدود 200 هزار متر مربع تاکنون تملک نشده است.



وی مطالبه بیش از حد قیمت واقعی زمین را به عنوان مشکل تملک این سه زمین بزرگ مطرح کرد و افزود: وجود خط راه آهن نیز یکی دیگر از مشکلات مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) است که با پیگیری های شورای شهر، انتظار داریم این دو مشکل به زودی رفع شود و شاهد بهره برداری کامل این طرح باشیم.



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: حدود 90 درصد از عملیات مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) انجام شده که دربرخی نقاط، مشکل موانع تاسیساتی، اجرای تقاطع و معارض وجود دارد که با تلاش دست اندرکاران برطرف خواهد شد.



اخوان افزود: بخش دوم این طرح مربوط به بدنه می باشد که شکل گیری و طراحی آن توسط مشاور انجام شده و با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به انجام خواهد رسید.



