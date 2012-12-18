به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی عصر سه شنبه در جمع بسیجیان شهرستان رشت شجره طیبه صالحین را موجب افزایش بصیرت نیروهای بسیج دانست و افزود: طرح صالحین بر‌آیند کار مطالعاتی و تحقیقاتی عمیق است که در مجموعه کلان اتفاق افتاده است.

فرمانده سپاه گیلان کادرسازی و نخبه‌ پروری را از اهداف این طرح دانست و گفت: پرورش مدیران متعهد و متخصص برای آینده ایران اسلامی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین افزود: تربیت انسان مومن، بصیر، مجاهد، فعال، انقلابی و دارای موضع از اهداف اصلی و اساسی شجره طیبه صالحین است.

محمدی در ادامه ترویج ارزش های ناب و متعالی دینی را تنها راه مقابله و خنثی کردن تهاجم فرهنگی غرب دانست و اظهارداشت: دنیای غرب در برابر مبانی دینی اسلام بسیار آسیب پذیر و همواره در این مسیر شکست خورده است.

وی نظام مقدس جمهوری اسلامی را نظامی فرهنگی بر پایه احکام ناب دینی ذکر کرد و یادآورشد: مقوله فرهنگ عمومی یکی از مهمترین دغدغه های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی است که باید بیش از پیش مورد توجه متولیان فرهنگی و دینی جامعه اسلامی قرار گیرد.