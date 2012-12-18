عرضه 30 هزار عنوان کتاب در 300 غرفه نمایشگاه گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری عصر سه شنبه در جلسه ستاد استانی برگزاری هفتمین نمایشگاه کتاب استان در دفتر معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان، گفت: این نمایشگاه در 300 غرفه و در محل نمایشگاه بین المللی گرگان از 6 تا 12 دی ماه برگزار می شود .

وی افزود: در این نمایشگاه آثار با 40 درصد تخفیف ارائه می شود ، 520 ناشر از ناشران برجسته کشور نیز در این نمایشگاه حضور پیدا می کنند، همچنین برای دانشجویان ، دانش آموزان و حوزویان شهمیه ویژه بن کتاب در نظر گرفته می شود.

منتظری اذعان داشت: 400 میلیون تومان بن کتاب برای نمایشگاه در نظر گرفته شده و ناشران حداقل 40 درصد تخفیف را برای آثار در نظر گرفته اند، این میزان تخفیف رسمی است و برخی ناشران بیشتر از این مقدار تخفیف را ارائه می کنند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های متنوع در نظر گرفته شده برای نمایشگاه گفت: نخستین نشست نقد کتاب شهر اسم با حضور نویسنده کتاب، نقد کتاب گلستان در دفاع مقدس، رونمایی از تازه های کتاب نویسندگان استانی، برگزاری پنج نشست فرهنگی شامل زیور و زینت در آموزه های دینی، ولایت محوری، ابعاد شخصیتی پیامبر(ص)، قرآن پژوهی و نقش آن در زندگی و ادبیات مقاومت و پایداری، برگزاری مراسم سوگواری و اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در محوطه نمایشگاه را از مهم نرین برنامه های فوق برنامه در حاشیه نمایشگاه دانست.

منتظری خاطر نشان کرد: جشنواره گام اول برای نویسندگانی که برای بار اول کتابی را به چاپ می رسانند برگزار خواهد شد که در این جشنواره 30 نفر برگزیده انتخاب می شوند، مراسم اختتامیه این جشنواره همزمان با افتتاحیه نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد.

نمایشگاه کتاب گلستان از ششم دیماه آغاز بکار می کند.