فعالیت 150 مبلغ دینی در ملایر/ ساخت 18خانه عالم در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول اعزام مبلغ اداره تبلیغات اسلامی ملایر از فعالیت 150 روحانی و مبلغ دینی در مناطق مختلف این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد ترک زبان اظهار داشت: گسترش و تبیین فرهنگ غنی اسلام در سطح جامعه امری لازم و با ارزش است و حضور مبلغان و ارتباط آنان با مردم به‌ویژه نسل جوان ما یک مسئله اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود.

وی ساخت بیشتر خانه‌های عالم روستایی را برای گسترش این امر بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: مسئولان باید در راستای ساخت خانه عالم روستایی اهتمام بیشتری به خرج دهند تا با ساخت خانه‌های عالم در مناطق محروم روستایی حضور روحانیان فراهم و زمینه رشد مذهبی و فرهنگ دینی مردم به ویژه جوانان فراهم شود.

ساخت 18خانه عالم در شهرستان نهاوند

مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند از ساخت ۱۸باب خانه عالم دراین شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام حسین گروسی گفت:خانه های عالم ازجمله مراکز تقویت کننده برنامه های فرهنگی در نقاط مختلف روستایی است.

وی در ادامه به آثار و برکات حضور روحانیون در روستاها اشاره کرد و افزود: اقامه نمازهای جماعت، پی‌ریزی و بسترسازی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، برگزاری نشست با جوانان، مشاوره خانواده و برگزاری کلاس‌های قرآنی در نقاط روستایی از جمله آثار استقرار روحانیون در محیط‌های روستایی است.

حجت الاسلام گروسی در ادامه به استقرار و اسکان ۱۴روحانی در خانه‌های عالم این شهرستان به‌صورت دائم اشاره کرد وگفت: در مناسبت‌های مختلف ازقبیل رمضان، محرم، صفر و ایام فاطمیه علاوه بر خانه های عالم از دارالمبلغین این شهرستان برای اسکان مبلغین اعزامی استفاده می شود.

راهکارهای ترویج فرهنگ حجاب وعفاف در تویسرکان بررسی شد

در نشستی با حضور روحانیان شبکه تبلیغ تویسرکان، راهکارهای ترویج فرهنگ عفاف وحجاب در این شهرستان بررسی شد.

در این نشست روحانیان مستقر، طرح هجرت، ائمه جماعات مساجد و مبلغین مقیم قم، پیرامون حوزه فرهنگ عفاف و حجاب در شهرستان بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین در این نشست، نقش خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی، نقش مدارس، دانشگاه‌ها، معلمان و استادان، مساجد، کانون‌های فرهنگی، مؤسسات قرآنی، هیئات مذهبی و جلسات بانوان و سایر نهادهای خودجوش از جمله محورهایی بود که پیرامون آنها بحث و تبادل نظر شد.

ایجاد فضای معنوی، گسترش فرهنگ جهاد و شهادت، معرفی آرمان شهداء، ترویج فرهنگ نماز در نهادینه کردن عفاف و حجاب به‌همت دستگاه های فرهنگی و دینی شهرستان از جمله مصوبات این نشست بود.

کمبود اعتبار، مشکل اصلی احداث خانه عالم در روستاهای اسدآباد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسدآباد گفت: کمبود اعتبار مشکل اصلی احداث خانه عالم در روستاهای شهرستان اسدآباد است.

حجت الاسلام موسی محبی گفت: هم اکنون ساخت دهمین خانه عالم در حال انجام است.

وی ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی را منوط به برنامه ریزی گسترده و تزریق اعتبار دانست و گفت: دشمن با تمام توان در کمین تخریب و بی ارزش کردن مکتب اسلام است.

محبی در زمینه فعالیت های انجام شده در ایام محرم نیز اظهار داشت: امسال 100روحانی و مبلغ به نقاط مختلف شهرستان اعزام شدند که در نوع خود کم سابقه بود.

وی تبلیغ چهره به چهره، آموزش احکام و حضور روحانی در بین هیئات را از دیگر برنامه های این اداره دانست و افزود: ارتباط روحانیت با مردم و بالعکس می تواند خیلی از آسیب های اجتماعی را برطرف کند.

فعالیت تبلیغات اسلامی تویسرکان در 12 روستای عشایری

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان از فعالیت این اداره در 12 روستای عشایری این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی کاروند گفت: شهرستان تویسرکان دارای 12 روستای عشایری در 2 بخش مرکزی و قلقلرود است.

وی افزود: باید فرزندان این افراد نیز مانند سایر قشرهای جامعه از امکانات و مزایای موجود ادارات و نهادهای فرهنگی شهرستان بهره‌مند شوند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان با اشاره به فعالیت های کانون قرآن این اداره در راستای آموزش روخوانی قرآن کریم در چادرهای ییلاقی ایلات و عشایر منطقه، اظهار داشت: در دهه اول محرم نیز با اعزام مبلغ به روستاهای عین آباد، سیستانه، زیوج، گشانی، حاجی آباد و اشتران در بخش مرکزی و پنج روستای عشایری بخش قلقلرود نسبت به برگزاری کلاس آموزش احکام، بیان مسائل شرعی و تبیین فلسفه عاشورا و اهداف قیام سیدالشهداء(ع) در بین ایلات و عشایر اقدام شد.