برق منطقه ای سمنان در بخش تحقیقات در کشور اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یدالهی شیخ عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت برق منطقه ای سمنان، گفت: امروزه همه کشورهای جهان برای دست یافتن به اهداف و آرمان‌ها، پیشرفت و توسعه، اختراع و ابتکار و روش‌های بهینه زندگی تنها از پژوهش و تحقیق سود می‌جویند.

وی با بیان اینکه نگاه کشورهای توسعه‌ یافته نشانگر توجه ویژه به پژوهش و تحقیق است، افزود: این امر باعث رفع بسیاری از نارسایی‌های این جوامع و حل مشکلات بسیاری در زمینه‌های مختلف شده است.

یدالهی شیخ افزود: اولویت های تحقیقاتی هر شرکت در معنای واقعی یعنی شناسایی دقیق نیازهای تحقیقاتی آن شرکت و هر شرکت بر اساس مسئولیت ها و مأموریت های سازمانی با اهداف معینی حرکت می کند به نحوی که بتوان در راستای نیل به اهداف و دورنمایی مشخص نیازهای علمی و پژوهشی و بعضاً فن آوری را در هر حوزه مشخص کرد.

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای سمنان، تصریح کرد: در برخی موارد نیز نگریستن به برخی مشکلات و چالشها با بینش علمی نیز می تواند خود زمینه ساز نیازهای تحقیقاتی شرکت باشند.

وی با بیان اینکه با شناسایی نیازهای تحقیقاتی و اولویت بندی نمودن آنها در یک دوره مشخص می توان طرح های تحقیقاتی را تعریف کرد که این بخش بیشتر توسط محققین دانشگاهی قابل انجام است، افزود: آنگاه با دریافت طرح های تحقیقاتی در فرم های مشخص بر اساس گردش کار تعریف شده در روش ها و دستورالعمل های تحقیقاتی موجود در دفتر تحقیقات، طرح های تحقیقاتی در جلسات کارگروه های تخصصی بررسی و تائید اصولی شده و در نهایت در کمیته عالی تحقیقات مصوب می شوند.

یدالهی شیخ افزود: بر اساس ممیزی انجام شده از سوی شرکت توانیر، شرکت برق منطقه ای سمنان موفق به کسب رتبه اول در بخش تحقیقات در بین شرکتهای برق منطقه ای کشور بر اساس عملکرد سال 1390 شد.

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای سمنان، افزود: بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر، شرکت برق منطقه ای سمنان پس از انجام ممیزی در 16 شرکت برق منطقه ای کشور، در سه محور مورد نظر با موضوعات انجام نظام مند و سیستماتیک امور تحقیقاتی و مطابق با سیاست های صنعت برق، انجام فرآیند تحقیقات بصورت منطقی و مطلوب و استفاده مطلوب از نتایج حاصل از پروژه های تحقیقاتی بیشترین امتیاز صنعت برق (100) را کسب کرده است.

وی همچنین تعداد پروژه های مصوب این شرکت در سال 90 را دو پروژه و پروژه های خاتمه یافته و در حال انجام را به ترتیب 14 و سه پروژه عنوان کرد و افزود: علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت برق منطقه ای به نشانی www.semrec.co.ir از عنوان های اولویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای سمنان مطلع شوند.

یدالهی شیخ در پایان خاطرنشان کرد: امروزه در باب پژوهش و تحقیق مطالب علمی زیادی بیان می‌شود، اما با اطمینان باید گفت، پژوهش زیربنای توسعه و مبنای اصلی حرکت به سمت توسعه پایدار است.