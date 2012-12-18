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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۱

برقی:

1200 واحد مسکن مهر در بناب درحال احداث است

1200 واحد مسکن مهر در بناب درحال احداث است

بناب – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بناب گفت: هم اکنون یک هزار و269 واحد مسکن مهر در بناب درحال احداث است که از این تعداد 262 واحد آماده واگذاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برقی بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای مسکن بناب با بیان این مطلب اظهار داشت: علاوه احداث واحدهای مسکن مهر، دو هزار و 50 واحد دیگر نیز به صورت خودمالکی درحال احداث است که 300 واحد از آنها آماده بهره برداری است.

وی از بی مهری و بی تفاوتی مسئولان اداره راه و شهرسازی استان نسبت به اجرای طرح مسکن مهر در این شهرستان انتقاد کرد و افزود: اگر این مسئولان به عنوان متولیان امر راه و شهرسازی این طور عمل کنند، آن وقت از بانکهای عامل و دستگاههای خدمات رسان چه انتظاری می توانیم داشته باشیم.

وی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه طرح مسکن مهر باید مشکلات را شناسایی و با تعامل نزدیک مسئولان برای بررسی و رفع آنها اقدام کند.

وی در ادامه به مشکلات شهرک جدید ولیعصر(عج) بناب نیز اشاره کرد و گفت: بیش از 19 سال است که عملیات اجرایی این شهرک شروع شده، اما متأسفانه تا امروز آماده سازی آن پیشرفت چندانی نداشته است و تقصیر این مشکل متوجه اداره کل راه و شهرسازی استان و پیمانکار متخلف قبلی است.

برقی گفت: اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در سالهای گذشته80 درصد قطعات مسکونی این شهرک یعنی24 هزار قطعه زمین را به پیمانکار واگذارکرده و با کم کاری و تخلف آن پیمانکار در حقیقت بیت المال عمومی حیف و میل شده است.

رئیس شورای مسکن شهرستان بناب بیان کرد: امروز مردم به امید اینکه شهرک ولیعصر(عج) تحت نظارت مسکن و شهرسازی استان است، در آنجا زمین مسکونی خریده اند، اما همچنان سرگردان و بلاتکلیف هستند.

کد مطلب 1769966

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