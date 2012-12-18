گسترش فولاد فردا با صدرنشین گروه "ب" دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان گسترش فولاد به عنوان صدرنشین گروه الف و قهرمان مجموع دو گروه لیگ دسته اول باشگاه های کشور در فصل جاری، در دیداری تدارکاتی با تیم استقلال خوزستان، صدرنشین گروه "ب" این رقابت ها رو در رو می شود.

این دیدار قرار است از ساعت 14:30 فردا چهار شنبه در زمین شماره 2 ورزشگاه المپیک کیش برگزار شود.

گسترش فولاد با 29 امتیاز و استقلال خوزستان با 26 امتیاز هر کدام به ترتیب صدرنشین گروه های "الف" و "ب" مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور تا پایان نیم فصل دوم به شمار می آیند.

رسول خطیبی و شاگردانش هم اکنون در اردوی آماده سازی در جزیره کیش به سر می برند.