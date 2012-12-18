کمک مالی ثامن الحجج آمل به تیم هندبال این شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علمباز گفت: این کمک مالی از سوی مدیریت موسسه مالی و اعتباری سرپرستی ثامن الحجج شمال کشور به حساب موسسه مالی و اعتباری شعبه آمل انتقال داده شده و این باشگاه می تواند از اعتبار واریز شده بهره مند شود.



وی افزود: موسسه مالی و اعتباری سرپرستی ثامن الحجج شمال کشور در پیش از آغاز مسابقات دسته یک هندبال کشور تعهد کمک 500 میلیون ریالی به تیم هندبال برای شرکت در این مسابقات را کرده بود و خوشبختانه با مساعدت مصطفی درویش سرپرستی موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج شمال کشور و یزدان نژاد رئیس هیات مدیره موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج شعبه آمل محقق شد.



سرپرست تیم موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج آمل، ادامه داد: تیم هندبال آمل در پنج مسابقه انجام داده خود در مسابقات دسته یک با مشکلات مالی مواجه بود و با همکاری ویژه قابوس اسماعیلی مربی و برخی از اعضای این تیم، پشت سر گذاشت.

پیام نور مازندران دانشگاه بالنده و رو به پیشرفت



رئیس دانشگاه پیام نور مازندران گفت: دانشگاه پیام نور توانسته بالاترین ارتباط را با بخش خصوصی و دولتی ایجاد کند.

صادق علی موحدمنش در چهارمین مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری، افزود: طرحی مطرح شد با عنوان طرح مثلث طلایی که شامل سه قطب دانشگاه پیام نور مازندران، بخش خصوصی و بخش دولتی که در حال شکل‌ گیری در استان مازندران است.

این مسئول افزود: تاکنون کارهای زیادی در بخش تحولات علمی و بنیادی دانشگاهها انجام شده و با مطرح کردن هر مرکز و واحد دانشگاهی به عنوان کانون توسعه بومی، محلی و سعی به ایجاد پیشرفت و توسعه آن مرکز کردیم.

1.5 میلیون لیتر سوخت برای صنایع کشاورزی بابل



مدیر جهادکشاورزی بابل گفت: امسال واحدهای صنایع کشاورزی شهرستان بابل برای دریافت یک میلیون و 585 هزار و 500 لیتر سوخت معرفی شدند.

مسعود غلامی افزود: از سالجاری تاکنون شش قره جواز تاسیس و طرح توسعه صنایع تبدیلی در شهرستان بابل صادر شده است.

وی، بسته بندی خشکبار، درجه بندی و بسته بندی مرکبات و سردخانه زیتون پرورده را زمینه های فعالیت صنایعی برشمرد که برای آنها جواز تاسیس صادر شد.

انتخاب شهردارآمل در امور سرمایه گذاری شهرداریهای ‌کشور



در راستای تشکیل شرکت مشترک شهرداریهای کشور، در انتخابات هئیت مدیره و بازرس که در محل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برگزار شد، شهردار آمل بعنوان بازرس اصلی در امور سرمایه گذاری و طرح های اقتصادی شهرداری های کشور با اکثریت آرا انتخاب شد.



احمد امیرسلیمانی، شهردار آمل که بعنوان نماینده شهرداری های مازندران معرفی شد، گفت: فراهم ساختن زیرساخت های لازم برای رشد و جذب سرمایه گذاری ، ابتدایی ترین موضوع بوده و جذب سرمایه های بخش خصوصی باید با منافع بخش خصوصی در کنار منافع عموم شهروندان مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: بر اساس برنامه ریزی بیش از هزار شهرداری از سراسر کشور مجمع عمومی این شرکت را تشکیل می دهند..

