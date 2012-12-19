یلدا، بهانه کوچک خوشبختی/چگونگی نگهداری میوه شب یلدا در سمنان

"شووی چله" (شب چله یا شب یلدا به زبان سمنانی ها) در سبک زندگی کهن سمنانی ها هم چون همه اقوام ایرانی پاسداری از نور و سرور و زندگی است، شبی که گرد سالمند ترین عضو خانواده حلقه می زدند تا پیروزی نور بر ظلمت، شادی بر اندوه و زندگی بر مرگ را به تماشا بنشینند و نهال امید در دل ها بکارند تا به سلامت از زمستان سخت گذر کنند و ما همچنان در آستانه ورود به فصل زمستان، پیروی از این آیین زندگی بخش را به بهانه کوچکی برای خوشبختی می دانیم.

یاد نداریم که هندوانه شب یلدا را آن طور که در عکس ها یا در فصل تابستان قرمز و شیرین دیده باشیم شاید هم به ندرت پیش آمده باشد ولی آن چه به یاد می آید معمولا هندوانه ای رنگ پریده با مزه ای شبیه آب بوده است.

اما خربزه؛ از آن میوه هایی است که در تابستان هم با احتیاط باید آن را مصرف کرد، چه رسد به زمستان؛ این تجربه را خیلی ها ممکن است داشته باشند اما همه ما باز هم برای شب یلدا به سراغ هندوانه و خربزه می رویم و باور داریم که ضیافت این شب بدون آنها ناقص است.

این سنت برای کسانی که در کار توزیع و فروش محصولات کشاورزی هستند به یک فرصت اقتصادی تبدیل شده و از مدت ها قبل مقدار زیادی از میوه های شب یلدا را برای مدتی نسبتا طولانی در سرد خانه ها و انبار های مجهز نگهداری می کنند اما در گذشته خود کشاورزان بودند که با اتکا به تجربیات خودو با روش های ابتکاری این میوه ها را نگهداری می کردند نه تنها برای شب یلدا بلکه برای مصرف طولانی مدت خانواده در فصل های پاییز و زمستان که معمولا در سمنان میوه ای به ثمر نمی رسید کشاورزان روش خلاقانه ای را برای نگهداری میوه ها به کار می بردند به طوری که بعضی میوه ها مثل انار و انگور را تا اواسط بهار حفظ می کردند.

به همین بهانه با نعمت الله عبدوس کارشناس فرهنگ کشاورزی سنتی سمنان و از علاقمندان و پژوهندگان فرهنگ عامه درباره شیوه نگهداری میوه های تابستانی برای شب یلدا و مصرف زمستانی ساعتی به گفتگو نشستیم.

نعمت الله عبدوس که در خانواده ای کشاورز پرورش یافته نیز این موضوع را تایید می کند و می گوید: در گذشته انارها را معمولا با دست و با دقت می چیدند تا آسیبی به آنها وارد نشود و آنهایی برای نگهداری انتخاب می شدند که پوست سالم داشتند و ضربه ای به آنها وارد نشده بود یا آفتی در آنها مشاهده نمی شد سپس با یک چوب مخصوص که انار را زخمی نکند داخل کلاله انار را تمیز می کردند چون محیط مناسبی برای سوسک های ریز و عنکبوت است.

وی با بیان اینکه محیط نگهداری انار باید کاملا خشک باشد، گفت: کشاورزان معمولا اتاقک داخل باغ را برای این کار انتخاب می کردند حدود یک متر از کف اتاقک را می کندند و به تعداد لازم جعبه ای چوبی (مثل جعبه های چای فله ای) را در گودال می گذاشتند، خاک کنده شده را غربال می کردند و هر ردیف انار را که داخل جعبه های چوبی می گذاشتند یک لایه خاک نرم روی آن می ریختند تا مانع تماس انارها با هم شود، همین طور انارها را لایه لایه در جعبه می چیدند و در جعبه را می بستند.

این کارشناس فرهنگ کشاورزی سنتی در ادامه به اشاره به اینکه یک پارچه تمیز روی جعبه می انداختند و دوباره روی آن خاک می ریختند، افزود: پیشینیان به تجربه دریافته بودند که محیط خشک و بدون رطوبت شرایط مناسبی برای زیست موجودات زنده مانند حشرات و آفات نیست که بتوانند به میوه آسیب برسانند، به وقت نیاز یک گوشه خاک را کنار می زدند و پس از بر داشتن انار دوباره روی جعبه را با خاک می پوشاندند.

عبدوس که به فرهنگ و گویش سمنانی عشق می ورزد، علاقه به این فرهنگ و تسلط به فرهنگ سنتی سمنان و آشنایی با ظرایف این حرفه از یک سو و اشتیاق و اصرار بر گفتگو با گویش سمنانی از سوی دیگر گفتگو با او را دلنشین و جذاب می کند و می توان ساعت ها پای صحبت هایش نشست بدون آنکه احساس خستگی کرد پیش از آن که از نحوه نگهداری هندوانه بگوید، به این نکته اشاره می کند که گل نرگس یکی از مهمانان ضیافت شب یلدا در خانه های سمنانی ها بوده است بخصوص آن هایی که به کار کشاورزی اشتغال داشتند.

وی با یادآوری اینکه هندوانه بومی سمنان بسیار مقاوم و وزن آن حداکثر سه کیلو بود، درباره نگهداری هندوانه از محیط و نحوه کشت این میوه در سمنان شروع می کند و می گوید: هندوانه را بین پنبه می کاشتند در حد فاصل دو باغچه که در آن پنبه کاشته می شد مرزهایی به وجود می آمد که روی آنها هندوانه می کاشتند چون بوته های پنبه بلند است هندوانه ها زیر سایه رشد می کردند.

عبدوس با بیان اینکه، محصول پنبه اواخر آبان ماه جمع آوری می شود، گفت: تا زمانی که بوته های پنبه بود هندوانه ها روی بوته می ماند و از گزند سرما و گرما در امان بود و پس از آن که پنبه جمع آوری می شد هندوانه ها را می چیدند و آنهایی که کاملا سالم بود برای نگهداری انتخاب می شد، هندوانه را ابتدا با دستمال تمیز می کردند و سپس در اتاقک هایی که انبار کاه بود لابلای کاه می گذاشتند طوری که با هم تماس نداشته باشند.

وی تصریح کرد: خربزه را هم به همین صورت نگهداری می کردند، قدیمیان اعتقاد داشتند که دم خربزه و هندوانه نباید کنده شود چون محل اتصال میوه به بوته است و کندن آن میوه را بسیار آسیب پذیر می کند.

کارشناس فرهنگ کشاورزی سنتی سمنان همچنین با اشاره به اینکه انگور نیز از جمله میوه های پر طرفدار شب یلدا است، گفت: انگور اما داستانش فرق می کرد و زمان بیشتری هم دوام می آورد، اما نگهداری آن کمی پیچیده تر بود.

عبدوس می گوید: خوشه های انگور را با دم آنها که حداقل پنج - شش سانتی متر بود می چیدند، خوشه ها و دانه های خراب را جدا می کردند که این کار خانم های خانه دار بود، بعد بدون اینکه آنها را بشویند با نخ به ترکه درخت انار یک ساله می بستند و دو سر آن را با نخ به فاصله یک متر از سقف اتاق آویزان می کردند.

وی افزود: بعد از این مرحله در و پنجره اتاق را می بستند، پرده ها را می کشیدند و متناسب با میزان انگوری که از سقف آویزان کرده بودند گوگرد آتش می زدند، پس از چند روز خوشه های انگور با دود گوگرد اندود می شد و گوگرد از پوسیدن و خراب شدن آنها جلوگیری می کرد.

به گفته این کارشناس فرهنگ کشاورزی سنتی سمنانی، گاهی نیز انگور را در محلی به نام "اوویشنه" نگهداری می کردند، "اوویشنه" به فضای حد فاصل دو سقف در ساختمان های قدیمی که سقف گنبدی داشتند گفته می شد، ارتفاع این فضا حدود 80 سانتیمتر بود و فضایی را که برای نگهداری انگور در نظر می گرفتند با خشت و پوشش کاه گل محصور می کردند، "اوویشنه" در واقع محل خشک و خنکی برای نگهداری بذر بود که گاهی برای نگهداری بلند مدت انگور نیز استفاده می شد.

گزارش از اعظم سالار