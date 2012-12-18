مراکز نگهداری و مراقبت از معتادان پرخطر در اردبیل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد شامگاه سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: اعتیاد و مواد مخدر یکی از بزرگترین دغدغه های مردم و خانواده ها است و باید چهره شهر را از معتادان پر خطر پاک کرد.

وی موادمخدر را توطئه دشمن برای سنل آینده کشور دانست و یادآور شد: باید با اجرای برنامه های آموزشی و پیشگیرانه از رواج مواد مخدر در استان جلوگیری شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه همه مردم باید در برابر تهدید مواد مخدر احساس مسئولیت کنند، متذکر شد: تمامی دستگاهها باید با تعامل و همکاری یکدیگر و جدیت ویژه، در راستای مقابله با مواد مخدر و نیز برای کاهش عرضه و تقاضای این پدیده شوم تلاش کنند.

وی با اشاره به لزوم سالم سازی محیط زندگی و جامعه از مواد مخدر تصریح کرد: اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می شود.

به تاکید نیکزاد رواج موادمخدر زمینه ساز بسیاری از گرفتاریها و ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی شده و سلامت جامعه را به مخاطره می اندازد.

وی بیان داشت: مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری مستلزم عزم عمومی و همت همگانی بوده و کمیته پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مردم محور کردن این مبارزه حرکت می کند.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه همه مردم در برابر تهدید مواد مخدر احساس مسئولیت کنند، یادآور شد: مواد مخدر تهدیدی جدی جامعه است لذا همه باید در برابر این تهدید احساس مسئولیت کرده و در مقابله با آن پدیده شوم اقدامات اساسی انجام دهند.

وی خواستار برگزاری کلاسهای آموزشی جهت شناساندن آثار مخرب مواد مخدر در محیط های اداری، آموزشی و نظامی و پاک سازی جامعه از مواد افیونی و جلوگیری از عرضه و تقاضا و تشدید برخورد با سوداگران مرگ شد.