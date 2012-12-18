مراکز نگهداری و مراقبت از معتادان پرخطر در اردبیل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد شامگاه سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: اعتیاد و مواد مخدر یکی از بزرگترین دغدغه های مردم و خانواده ها است و باید چهره شهر را از معتادان پر خطر پاک کرد.
وی موادمخدر را توطئه دشمن برای سنل آینده کشور دانست و یادآور شد: باید با اجرای برنامه های آموزشی و پیشگیرانه از رواج مواد مخدر در استان جلوگیری شود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه همه مردم باید در برابر تهدید مواد مخدر احساس مسئولیت کنند، متذکر شد: تمامی دستگاهها باید با تعامل و همکاری یکدیگر و جدیت ویژه، در راستای مقابله با مواد مخدر و نیز برای کاهش عرضه و تقاضای این پدیده شوم تلاش کنند.
وی با اشاره به لزوم سالم سازی محیط زندگی و جامعه از مواد مخدر تصریح کرد: اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می شود.
به تاکید نیکزاد رواج موادمخدر زمینه ساز بسیاری از گرفتاریها و ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی شده و سلامت جامعه را به مخاطره می اندازد.
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