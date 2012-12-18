انضباط مالی شاه کلید موفقیت دهیاریها/ تشکیل کمیته شهرستانی مدارس مروج سلامت در خرامه

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس گفت: دهیاریها پایه مردمی داشته و شاه کلید موفقیت آنها، انضباط مالی به شمار می رود.

محسن اردکانی در دوره آموزشی آشنایی با امور مالی ویژه کارشناسان دفاتر امور روستایی استانداریهای سراسر کشور، با بیان اینکه تشکیل دهیاریها ابتکاری خوب در نظام اسلامی برای به کارگیری مشارکت های مردمی در ارائه خدمات به روستاها بوده، اظهار داشت: تجربه سال های گذشته نشان می دهد هرگاه کارها با مردم واگذار شده است موفقیت بیشتری به دست آمده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از فعالیتهایی که در شهرها توسط دستگاه های اجرایی صورت می گرفت هم اکنون به وسیله دهیاری ها در روستاها انجام می شود، افزود: با توجه به شناخت و ارتباط عمیق دهیاری ها با مسائل واقعی روستاها خدمات این نهاد به مردم کارشناسانه تر و مطلوب تر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس با تاکید بر اینکه کسب استقلال مالی توسط دهیاریها از اهمیت فراوانی برخوردار است، گفت: برای کسب استقلال اقتصادی، انضباط مالی بسیار مهم است و رعایت اصول علمی و شفافیت و نظم بیشتر در این امور موجب ارائه خدمات گسترده تر توسط این نهاد به روستائیان خواهد شد.

وی کمبود قوانین و مقرارت پیشتیبان در زمینه فعالیت دهیاریها را از جمله چالش های این حوزه برشمرد و تاکید کرد: با توجه به نوپا بودن نهاد دهیاریها باید تلاش شود فضای همراهی و همدلی میان دهیاری ها و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه ارائه خدمات به روستائیان حاکم باشد.

تشکیل کمیته شهرستانی مدارس مروج سلامت

فرماندار خرامه گفت: به منظور بهبود شاخصهای سلامت کمیته شهرستانی مدارس مروج سلامت در خرامه تشکیل شد.

داریوش دهقان امروز در شورای بهداشتی شهرستان اظهار داشت: باید همه ما مسئولان برای ارتقای سطح بهداشتی مدارس شهرستان تمام توان و ظرفیت خود را به کار بکار بگیریم.

وی افزود: بهبود وضعیت بهداشتی مدارس اهمیت ویژه‌ای دارد و همه باید در این مسیر بیش از گذشته اهتمام ورزیم.

فرماندار خرامه بیان کرد: هدف از تشکیل این کمیته در شهرستان ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان و افزایش اعتماد به‌نفس آنان می‌باشد.

دهقان با اشاره مهم بودن طرح مدارس مروج سلامت خواستار همکاری همه مسئولین واستفاده از پتانسیلهای موجود وظرفیت های دهیاری، بخشداری ، شهرداری ، سازمان های مردم نهاد جهت بهره برداری واستفاده موثردر این زمینه شدند.