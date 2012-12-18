سه حلقه برتر شجره صالحین و 67 دانش آموز نخبه بسیجی در گیلان تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک استاد حوزه علمیه قم عصر امروز دراین همایش از دانش آموزان خواست در کنار علم آموزی، پرورش فضائل اخلاقی را در زندگی خود مورد توجه قرار دهند.

حجت الاسلام انواری تربیت انسان مومن، بصیر، مجاهد، فعال، انقلابی و دارای موضع از اهداف اصلی و اساسی شجره طیبه صالحین دانست و افزود: این طرح با رویکرد کادرسازی دوباره برای انقلاب و جریان سازی فرهنگی در کشور با هدف غالب شدن رویکرد فرهنگی در تشکل های فرهنگی و دینی است.

وی اظهارداشت: شجره طیبه صالحین به معنای اخص در صدد راه اندازی حلقه های تربیتی با هدف ایجاد یا تغییر رفتار در مخاطبان، مبتنی بر مکتب تربیتی اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) است.

این استاد حوزه ادامه داد: پیشینه تاریخی اجرای شجره طیبه صالحین یا همان تشکیل حلقه های تربیتی معرفتی بیش از همه به صدر اسلام در مسجد النبی، مسجد قبا و سایر مساجد مکه و مدینه بر می گردد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان گفت: گیلان 29 حوزه بسیج دانش آموزی دارد که هر یک از این حوزه ها دارای 10 تا 40 حلقه صالحین است.

سرگرد پاسدار محمد نیک فطرت با بیان اینکه دانش آموزان گیلانی هم اکنون عضو 700 حلقه صالحین بسیج دانش آموزی هستند، یادآورشد: حلقه های صالحین زنجیره های طلایی تعلیم، ترویج احکام و اخلاق هستند.