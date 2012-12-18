به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد عابدی ظهر سه‌شنبه در نشست هم اندیشی هیئت رئیسه دانشگاه‌های استان که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری با حضور استاندار قم و آیت الله حسینی بوشهری در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد با اشاره به مقام علمی آیت الله دکتر مفتح گفت: ایشان قبل از انقلاب حاشیه‌ای بر اسفار ملاصدرا نوشت که برای چاپ به مصر فرستاده شد اما در آنجا مفقود و به چاپ کامل نرسید.



وی با بیان اینکه اکنون خلاصه‌ای از این نوشتار در کشور موجود است، گفت: باید در موضوع نشست مدیران و کارشناسان دانشگاه‌ها و حوزه علمیه اهداف بلند و عالیه آن مشخص شود.



دانشگاه باید در تذهیب نفس و رشد معنوی دانشجو نقش داشته باشد



استاد دانشگاه معارف و قرآن کریم با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری هدف از تولید علم را دست یابی به پیشرفت کامل عنوان کرده اند، گفت: با توجه به این موضوع نباید سطحی و محدودفکر کنیم و حرکات و تلاش‌های بلند مدت و متعالی نداشته باشیم.



عابدی با اشاره به اینکه نقطه اشباع در علم وجود ندارد، اظهار داشت: در فعالیت‌های دانشگاهی خود باید به فکر پیشرفت و نقطه اوجی که مقام معظم رهبری در نظر دارند برسیم و قشری نگر و منفعت طلب نباشیم.



استاد دانشگاه قم با یادآوری سطح علمی برخی از استادان دانشگاه در گذشته بیان داشت: برخی از استادان دانشگاهی آنچنان در معارف و فقه اسلامی مسلط بودند که مورد اعتماد و وثوق مراجع عالی تقلید قرار داشتند و می‌توانستند اجتهاد کنند.



عابدی به پیشرفت معنوی و عرفانی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: باید ذائقه معنوی دانشجویان را آنچنان غنی کنیم تا بعد از فارغ التحصیلی به یک مقام معنوی و تذهیب نفس آگاهان دست یابند.



قرن آینده، قرن قدرت نرم و فناوری است



استاد درس خارج حوزه علمیه قم با تاکید بر ضرورت تعامل و همدلی حوزه و دانشگاه، گفت: قرن آینده قرن قدرت نرم است و علم واندیشه نقش اصلی قدرت را بازی می کند.



وی با بیان اینکه در آینده قدرت نمایی به داشتن ارتش و سپاه و توپ وتانک نیست، گفت: آنچه در آینده مدافع ارزشهای یک کشور است توسعه علمی است.



استاد دانشگاه معارف و قرآن کریم با تاکید براینکه امنیت و قدرت یک کشور با علم و توسعه علمی همگرایی و وابستگی خاصی دارد، گفت: در آینده نزدیک دانشگاه و حوزه علمیه وظیفه دفاع از امنیت و ارزش‌های نظام را برعهده می‌گیرند.



آیت الله عابدی با اشاره به اینکه باید دانشجویان را مدافعان نظام تربیت کنیم، اظهار داشت: نباید کار دانشگاه‌ها فقط تربیت مربی و استاد و برگزاری همایش علمی صوری باشد و باید علم و اندیشه اسلامی در آن رشد و ارتقا روز آمد پیدا کند.