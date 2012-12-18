کمیته های حقوق بشردوستانه مشاور دولتها در پیوستن به معاهدات بین المللی هستند

به گزارش خبرگزای مهر، نشست اجرای ملی حقوق بشردوستانه امروز با شرکت معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران، دبیرکل این جمعیت و رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست "شهاب الدین محمدی عراقی" معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر تاسیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه در ایران را گام مهمی در راه ترویج و اشاعه حقوق بین‌الملل دانست.

محمدی عراقی با اشاره به تاسیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت‌های ملی در 150 سال پیش گفت : این کمیته به منظور یاری رساندن به مجروحان، بیماران و آسیب‌دیدگان جنگ در نزاع‌های داخلی و خارجی تشکیل شد و هدف از آن ایجاد، تدوین و تصویب مقرراتی بود که بتواند به اقدامات بشردوستانه کمک کند.

وی با بیان اینکه هلال احمر ایران اقداماتی در راستای ترویج و اشاعه حقوق بین‌المللی بشردوستانه انجام داده ‌است گفت : در این راستا کمیته ملی بشردوستانه در ایران تشکیل شده است. در کمیته ملی کمیته ملی بشردوستانه ایران که 13 سال از تشکیل آن می گذرد، نمایندگانی از وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و وزارت بهداشت و درمان حضور دارند.



معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های دبیرخانه این کمیته، اشاعه و ترویج حقوق بشردوستانه در سطح کشور است، اظهار داشت : در این راستا فعالیت تنگاتنگی با دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران داشته‌ایم و انتشار کتب، مقالات و برپایی همایش‌های متعدد در این راستا گواه این مدعا است.

وی در ادامه از تاسیس مرکز مطالعات اسلام و حقوق بشردوستانه با همکاری کمیته صلیب سرخ بین‌المللی در تهران خبر داد و افزود: ایران به عنوان کشور اسلامی و شیعه است و معتقدیم اصول مندرج در حقوق بشردوستانه می‌تواند ریشه در قرآن و احادیث داشته باشد و احصاء موارد و ترویج آن می‌تواند به ترویج حقوق بشردوستانه کمک کند.

در بخش دیگری از این نشست "پیتر ریترز" رئیس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران با بیان اینکه برای تصویب معاهدات جهانی باید این‌گونه قوانین روند رسمی به خود بگیرند، گفت : قوانین بین‌المللی باید تبدیل به قوانین داخلی شوند تا ضمانت اجرایی پیدا کنند. وی پیوستن به معاهدات جهانی را گام نخست در این راستا ارزیابی کرد و افزود" آموزش قوانین و مقررات در داخل کشورها می ‌تواند گام مهمی در راستای اجرایی شدن حقوق بشردوستانه در کشورها شود.

رئیس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران با اشاره به تاسیس دفتر کمیته ملی حقوق بشردوستانه در ایران در 13 سال پیش گفت : این گام موثر و کارآمدی بود که سبب شد صلیب سرخ تجربیات خود را در زمینه‌های مختلف به مبادله بگذارد.

وی در توضیح ترکیب کمیته ملی حقوق بشردوستانه در کشورها یادآور شد : اصولا ترکیب این کمیته بر عهده‌ی دولت‌ها است و پیشنهاد می‌کنیم اعضای وزارتخانه‌ها از جمله وزارت دفاع، آموزش و پرورش، امور خارجه و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد عضو این کمیته شوند.



گفتنی است در نشست امروز که بر اجرای حقوق بین‌المللی بشردوستانه در ایران و راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ برای حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی تمرکز داشت، نمایندگان نهادهای دانشگاهی و کارشناسان حقوقی در سطح ملی در میزگردی شرکت کردند.