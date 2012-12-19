به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور کاهال اودینوهو Cathal o’donoghue شامگاه سه شنبه در سمینار اقتصاد توسعه و برنامه ریزی روستایی که در تالار صنایع دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد ضمن اشاره به این که می خواهد یک شبکه از محققان کشاورزی در جهان تشکیل بدهد گفت: استفاده از تجربیات کشورها برای توسعه روستایی و تامین خوراک انسانی بخصوص در زمان حاضر یک ضرورت اجتماعی است.

مهاجرت جمعیت روستایی عامل تورم و بیکاری



وی خاطرنشان کرد: سر ریز شدن جمعیت روستایی به شهرها موجب مشکلات اجتماعی و اقتصادی و مهمتر از همه عامل بیکاری و تورم خواهد شد و اگر فکر درستی در این باره نشود جوامع برای تامین غذای مردم و خوراک دام های خود وابسته به واردات خواهند شد.

دانشمند برگزیده انجمن علوم انگلستان مدلسازی اقتصادی – اجتماعی را در روند توسعه کشاورزی موثر دانست و تصریح کرد: تا سال 2007 بالاترین تولید ناخالص ملی در اتحادیه اروپا متعلق به کشور ایرلند بود و این رتبه به خاطر 80 درصد صادرات این تولیدات از آن ایرلند شد.

اقتصاد کوچک اما مدرن ایرلند وابسته به تجارت



کاهال، پیش زمینه کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه آن و مسائل زیست محیطی که توسعه کشاورزی در جامعه کوچک ایرلند ایجاد می کند را نکته مهم در استفاده از دانسته های این کشور برای کشاورزی ایران معرفی و عنوان کرد: مشکلات اقتصادی جهان در ایرلند هم تاثیرات منفی بجا گذاشته به گونه ای که نرخ بیکاری این کشور به 15 درصد افزایش یافته، نسبت بدهی ها به تولید ناخالص 112 درصد بیشتر شده و همچنین مهاجرت نیروهای بومی و اهل فن به کشورهای اروپایی مشکلات زیادی را برای بخش کشاورزی این کشور ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه، اقتصاد کوچک اما مدرن ایرلند وابسته به تجارت است ادامه داد: ایرلند جزو اتحادیه اروپا است که تا سال 2007 رشد اقتصادی صعودی داشته اما با آغاز بحران مالی جهانی، شاهد کاهش فعالیت‌های اقتصادی آن هستیم.

بخش عمده زمین های ایرلند چراگاه حیوانات



مدرس دپارتمان اقتصاد دانشگاه ملی ایرلند با بیان این مطلب که بخش کشاورزی که زمانی مهمترین بخش اقتصادی این کشور بوده، اکنون در برابر بخش‌های صنعت و خدمات این کشور تضعیف شده، ابراز داشت: ایرلند هفت میلیون هکتار وسعت دارد که از این میان 4.2 میلیون هکتار آن برای کشاورزی توسط خانواده ها اداره می شود که بخش عمده آن چراگاه حیوانات است و تنها 10 درصد آن به تولید غلات اختصاص دارد.

کاهال با تاکید بر این که سازماندهی مناسب برای رشد و کشت محصولات در کشورهای غربی بواسطه داشتن یک برنامه ریزی مناسب و مدیریت عالی با اندیشه و تفکری درست است اظهار داشت: جامعه ای می تواند از نظر اقتصادی پیشرفت داشته باشد که با کمترین امکانات بتواند بازدهی خوبی داشته و با در پیش گرفتن یک سیر تکاملی منظم و ایجاد یک طرح ریزی مناسب و هدفدار بتواند از لحاظ اقتصادی خود را به سطح کشورهای همجوار برساند.

آموزش به کشاورزان یک ضرورت اقتصادی



وی آموزش را در این زمینه یک امر بدهی دانست و گفت: تا به کشاورزان اطلاعات لازم و کافی را برای کاشتن محصولات و برداشت آنها در زمان مناسب و استفاده از سموم دفع آفات و غیره داده نشود نمی توان توقع پیشرفت های چشمگیر جهانی داشت.

محقق دپارتمان اقتصاد کاربردی دانشگاه کمبریج نیاز شناسی، فراهم آوری، سازماندهی، اشاعه، توسعه بستر های نرم افزاری و سخت افزاری را از ضروریات ترویج فرهنگ کشاورزی اقتصادی معرفی کرد و افزود: ارائه خدمات اطلاع رسانی به پژوهشگران حوزه کشاورزی، کیفیت بهره گیری از اطلاعات روزآمد جهت انجام پژوهش های حوزه کشاورزی و بهره گیری از آخرین فناوری های نوین اطلاعاتی نیز می تواند یک اقتصاد مترقی مبتنی بر کشاورزی را در هر جامعه ای فراهم کند.

گفتنی است: پروفسور کاهال اودینوهو به عنوان محقق برجسته جوایز مختلفی از دانشگاه های آکسفورد، کورک، دوبلین و مدرسه اقتصاد لندن را به خود اختصاص داده و بیش از 30 دانشجوی دکترا را به عنوان استاد مشاور همراهی کرده و در حال حاضر رئیس مرکز اقتصاد و توسعه روستایی ایرلند و Manager بودجه 25 میلیون یورویی موسسه توسع روستایی این کشور است.