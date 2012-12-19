نشست اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بینالمللی صلیب در تهران، طی روزهای بیست و هشتم تا سی ام آذر ( 18 تا 20 دسامبر) سه رویداد مختلف در زمینه اجرای حقوق بینالمللی بشردوستانه با میزبانی و مشارکت کمیته بینالمللی صلیب سرخ و کمیته ملی حقوق بشردوستانه ایران برگزار میشود.
در 18 دسامبر (28 آذر) نمایندگان نهادهای دانشگاهی و کارشناسان حقوقی در سطح ملی در میزگردی شرکت کردند که بر اجرای حقوق بینالمللی بشردوستانه در ایران و راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی کمیته بینالمللی صلیب سرخ برای حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی تمرکز داشت.
"کریستینا پلاندینی" رئیس بخش خدمات مشورتی سازمان برای حقوق بینالمللی بشردوستانه که در این میزگرد شرکت داشت گفت : کمیته بینالمللی صلیب سرخ درباره حقوق بینالمللی بشردوستانه معاهداتی و عرفی تحقیقاتی به عمل آورده است.
به گفته وی، به منظور کارآمدسازی تمام و کمال قوانین حقوق بینالمللی بشردوستانه دولتها باید قوانین ملی لازم را وضع و اقدامات عملی مربوطه را انجام دهند. بخش خدمات مشورتی کمیته بینالمللی صلیب سرخ هم با ارائه مشاورههای حقوقی تخصصی و تبادل اطلاعات مربوط به قوانین و رویههای ملی، بهخصوص از طریق یک پایگاه اطلاعرسانی اجرای ملی حقوق بینالمللی بشردوستانه، در این راستا به آنها کمک می کند.
در 19 و 20 دسامبر (29 و 30 آذر) کمیته بینالمللی صلیب سرخ همچنین در یک کنفرانس بینالمللی در مورد "مصونیت در حقوق بینالملل" که مشترکا توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و کمیته ملی حقوق بشردوستانه ایران و مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری برگزار میشود، شرکت خواهد کرد.
در میان موضوعاتی که کمیته بینالمللی صلیب سرخ در این کنفرانس مطرح خواهد کرد، میتوان به وضعیت حقوقی ویژه سازمان، مشارکت آن در نظام قضایی کیفری برای پیشگیری و مقابله با موارد نقض حقوق بینالمللی بشردوستانه و دهمین سالگرد تأسیس دیوان کیفری بینالمللی اشاره کرد.
کنفرانس دوم در مورد اسلام و حقوق بینالمللی بشردوستانه که بانی آن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه است، در روز 20 دسامبر (30 آذر) و با پشتیبانی مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بینالمللی بشردوستانه و کمیته بینالمللی صلیب سرخ برگزار میشود.
در همین رابطه "آنگلیکا شاپ" از کارکنان کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران که متخصص امور اسلامی است گفت: کنفرانس پیشین در سال 2006 برگزار شد. کنفرانس امسال اما فرصتی مناسب خواهد بود تا نقطه نظرات علمای اسلامی در مورد برنامه کمیته بینالمللی صلیب سرخ به نام "مراقبتهای درمانی در معرض خطر" مطرح شوند. هدف از این برنامه پرداختن به اعمال خشونتآمیزی است که مانع ارائه مراقبتهای درمانی میشوند.
بر این اساس کمیته بینالمللی صلیب سرخ به عنوان متولی حقوق بینالمللی بشردوستانه به دولتها کمک میکند تا این مجموعه قوانین را ترویج و اجرا کنند. به دلیل همکاری نزدیک بین کمیته بینالمللی صلیب سرخ و کمیته ملی حقوق بشردوستانه ایران، رویه ملی ایران برای اجرای این قوانین در مطالعه جهانی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در مورد حقوق بشردوستانه بینالمللی عرفی که در سال 2005 منتشر شد، درج شد.
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