پروژه های نیمه تمام بهارستان هرچه سریعتر به اتمام برسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمودی بعدازظهر امروز در دومین همایش تجلیل از فعالان عرصه حمل و نقل شهر نسیم شهر شهرستان بهارستان که به مناسبت هفته حمل و نقل برگزار شد، اظهار داشت: طی دولتهای نهم و دهم اقدامات مطلوبی در راستای توسعه و آبادانی شهرها و استانها به خصوص مناطق محروم کشور انجام شده است.

وی با اشاره بر ایجاد عدالت در تمامی نقاط کشور افزود: در این زمینه دولت عدالت محور درصدد یکسانی ارائه خدمات به مردم است.

رفع مشکلات شهروندان از تاکیدات رهبری است

این مسئول با اشاره بر لزوم شناسایی و رفع مشکلات شهروندان در شهرها از جمله شهرستان بهارستان عنوان کرد: این مهم از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است و باید سرلوحه امور مسئولان و مدیران قرار گیرد.

محمودی ادامه داد: مسئولان استان تهران برای ارتقا و توسعه شهرستان بهارستان تمام توان و تلاش خود را به کار می گیرند تا اعتماد مردم جلب شود.

بهارستان دومین شهرستان پرجمعیت استان تهران نیازمند توجه است

معاون فنی و عمرانی استاندار تهران یادآور شد: در حال حاضر بهارستان دومین شهرستان پر جمعیت استان تهران است که باید زمینه های توسعه آن فراهم شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر پروژه های مختلفی در این شهرستان در حال اجراست که باید پروژه های نیمه تمام عمرانی هرچه سریعتر به اتمام رسند و وارد مدار خدمت رسانی به شهروندان شوند.