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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۴۰

محمودی:

پروژه های نیمه تمام بهارستان هرچه سریعتر به اتمام برسد

پروژه های نیمه تمام بهارستان هرچه سریعتر به اتمام برسد

بهارستان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار تهران بر اتمام هرچه سریعتر پروژه های نیمه تمام عمرانی شهرستان بهارستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمودی بعدازظهر امروز در دومین همایش تجلیل از فعالان عرصه حمل و نقل شهر نسیم شهر شهرستان بهارستان که به مناسبت هفته حمل و نقل برگزار شد، اظهار داشت: طی دولتهای نهم و دهم اقدامات مطلوبی در راستای توسعه و آبادانی شهرها و استانها به خصوص مناطق محروم کشور انجام شده است.

وی با اشاره بر ایجاد عدالت در تمامی نقاط کشور افزود: در این زمینه دولت عدالت محور درصدد یکسانی ارائه خدمات به مردم است.

رفع مشکلات شهروندان از تاکیدات رهبری است

این مسئول با اشاره بر لزوم شناسایی و رفع مشکلات شهروندان در شهرها از جمله شهرستان بهارستان عنوان کرد: این مهم از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است و باید سرلوحه امور مسئولان و مدیران قرار گیرد.

محمودی ادامه داد: مسئولان استان تهران برای ارتقا و توسعه شهرستان بهارستان تمام توان و تلاش خود را به کار می گیرند تا اعتماد مردم جلب شود.

بهارستان دومین شهرستان پرجمعیت استان تهران نیازمند توجه است

معاون فنی و عمرانی استاندار تهران یادآور شد: در حال حاضر بهارستان دومین شهرستان پر جمعیت استان تهران است که باید زمینه های توسعه آن فراهم شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر پروژه های مختلفی در این شهرستان در حال اجراست که باید پروژه های نیمه تمام عمرانی هرچه سریعتر به اتمام رسند و وارد مدار خدمت رسانی به شهروندان شوند.

کد مطلب 1770001

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