روند تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی گازی مطلوب نبوده است

علیرضا سلیمی، دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با جلسه امروز کمیسیون متبوعش بیان داشت: بند 10-3 بودجه سال 91 در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی شد. این بند در مورد گازرسانی به مدراس، روستاها و شهرهای کوچک است که تکلیفی را متوجه دولت می کند که بر اسا آن باید 800 میلیارد تومان از خزانه به حساب شرکت گاز واریز شود که متاسفانه تنها 280 میلیارد به حساب شرکت گاز واریز شده است.

وی افزود: مساله دیگری که مطرح شد در مورد عدم گازرسانی مناسب و تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی گازی بود که این مساله هم با حضور مسئولین شرکت گاز در کمیسیون بررسی شد. از طرف دیگر توافقنامه هایی که بین شرکت گاز و وزارت آموزش و پرورش برقرار شده، دیر هنگام بوده است که این مساله تذکر داده شد.

نماینده محلات ادامه داد: همچنین یکی از نمایندگان نیز سئوالی در خصوص حوزه انتخابیه خود از وزیر علوم پرسید که با پاسخ وزیر قانع شد.

سلیمی در پایان بیان داشت: گزارشی در مورد ماده 13 برنامه پنجم که متوجه وزارت علوم است در کمیسیون بررسی شد که این مساله بحث مفصلی در مورد مسائل پژوهشی و آموزشی می طلبد که به دلیل گستردگی بحث مقرر شد این موضوع در جلسه دیگری در وازرت علوم مورد بررسی قرار گیرد.

