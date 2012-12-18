فعالیت 410 اتوبوس و مینی بوس در بهارستان/ 35 اتوبوس فرسوده نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یونس نوبخت بعدازظهر سه شنبه در دومین همایش تجلیل از فعالان عرصه حمل و نقل شهر نسیم شهر شهرستان بهارستان که به مناسبت هفته حمل و نقل برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان بهارستان دارای بیش از 600 هزار نفر جمعیت است که باید همزمان با رشد جمعیت، میزان ارائه خدمات به شهروندان نیز افزایش یابد.

وی افزود: روزانه 440 هزار سفر درون و برون شهری از شهرستان بهارستان به سایر شهرستانهای استان تهران انجام می شود که باید با فراهم آوردن زمینه های تسهیل در عبور و مرور، رضایت شهروندان را فراهم کنیم.

فعالیت 410 اتوبوس و مینی بوس در بهارستان

این مسئول عنوان کرد: از سوی سازمان اتوبوسرانی این شهرستان، 220 دستگاه اتوبوس و 190 دستگاه مینی بوس در بهارستان مشغول به فعالیت و جابه جایی شهروندان هستند.

نوبخت ادامه داد: با این میزان خودروی عمومی، تا حدودی مشکلات و نیازهای شهروندان برطرف و تامین شده که این باعث افتخار مدیریت شهری است.

35 اتوبوس فرسوده در بهارستان نوسازی شد

فرماندار بهارستان بر افزایش تعداد جایگاه های CNG در این شهرستان تاکید کرد و یادآور شد: ارتقای سطح ناوگان عمومی شهرستان بهارستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: در سال جاری تعداد 35 دستگاه اتوبوس فرسوده در شهرستان بهارستان با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان تعمیر، تجهیز و نوسازی شد.