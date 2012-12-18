عملکرد سیستان و بلوچستان در بخش اخذ درآمدهای مالیاتی 1.9 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نخعی عصر سه شنبه در جلسه اعضای ستاد درآمد و تجهیز منابع سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بیشترین عملکرد درآمدی استان مربوط به درآمدهای مالیاتی است که اعتبار مصوب هشت ماهه آن در سالجاری هزار و 145 میلیارد و 539 میلیون ریال بوده است.

وی گفت: در این مدت هزار و 168 میلیارد و 101 میلیون ریال مالیات وصول شد.

وی افزود: عملکرد ردیف درآمدی سیستان و بلوچستان طی هشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 44 درصد رشد داشته است.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: بیشترین تحقق ردیف درآمدی نسبت به مصوب هشت ماهه امسال مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای با بیش از 123 درصد رشد بوده است.

وی پیگیری سازمان امور اقتصادی و دارایی استان در زمینه استرداد ردیف های درآمدی ارزش افزوده و نحوه توزیع آن بین استان ها را مورد تاکید قرار داد.

نخعی واریز میزان کسر مالیات پنج درصد پروژه های عمرانی ملی در حال اجرا در سیستان و بلوچستان به خزانه استان، تشکیل کمیته کارشناسی زیر مجموعه کارگروه تخصصی ستاد درآمد استان و حضور شرکت های دولتی و بانک ها را در جلسات بعدی ستاد درآمد خواستار شد.