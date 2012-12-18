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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۴۷

نخعی:

عملکرد سیستان و بلوچستان در بخش اخذ درآمدهای مالیاتی 1.9 درصد رشد یافت

عملکرد سیستان و بلوچستان در بخش اخذ درآمدهای مالیاتی 1.9 درصد رشد یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: عملکرد امسال استان در بخش اخذ درآمدهای مالیاتی مصوب طی هشت ماه گذشته از سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1.9 درصد رشد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نخعی عصر سه شنبه در جلسه اعضای ستاد درآمد و تجهیز منابع سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بیشترین عملکرد درآمدی استان مربوط به درآمدهای مالیاتی است که اعتبار مصوب هشت ماهه آن در سالجاری هزار و 145 میلیارد و 539 میلیون ریال بوده است.

وی گفت: در این مدت هزار و 168 میلیارد و 101 میلیون ریال مالیات وصول شد.

وی افزود: عملکرد ردیف درآمدی سیستان و بلوچستان طی هشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 44 درصد رشد داشته است.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: بیشترین تحقق ردیف درآمدی نسبت به مصوب هشت ماهه امسال مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای با بیش از 123 درصد رشد بوده است.

وی پیگیری سازمان امور اقتصادی و دارایی استان در زمینه استرداد ردیف های درآمدی ارزش افزوده و نحوه توزیع آن بین استان ها را مورد تاکید قرار داد.

نخعی واریز میزان کسر مالیات پنج درصد پروژه های عمرانی ملی در حال اجرا در سیستان و بلوچستان به خزانه استان، تشکیل کمیته کارشناسی زیر مجموعه کارگروه تخصصی ستاد درآمد استان و حضور شرکت های دولتی و بانک ها را در جلسات بعدی ستاد درآمد خواستار شد.

کد مطلب 1770007

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