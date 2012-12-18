استقلال علمی ایران اسلامی در گرو وحدت حوزه و دانشگاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور رباط کریم با گرامیداشت 27 آذر ماه روز وحدت حوزه و دانشگاه و سالروز شهادت آیت الله دکتر مفتح اظهار داشت: حوزه و دانشگاه به هیچ وجه در مقابل هم نیستند و قرار دادن حوزه و دانشگاه در مقابل هم، از توطئه دشمنان است و بدخواهان نظام در تلاشند که وحدت این دو مرکز در کشور محقق نشود.

وی ایجاد تفرقه بین این دو نهاد تاثیرگذار آموزشی را با هدف جلوگیری از عدم تربیت مدیران آینده ارزیابی کرد و افزود: اتحاد و وحدت این دو مرکز باعث افزایش کارایی علمی کشور می ‌شود و باید تلاش شود که بین حوزه و دانشگاه وحدت به‌ وجود آید.

این مسئول عنوان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه به دلیل اینکه باعث ایجاد انسجام میان متفکران دینی و علمی جامعه می‌شود همیشه مورد هراس استکبار جهانی بوده است.

سلیمانپور ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه ها و حوزه های علمیه کشور، با پیروی از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب و با بصیرت و هوشیاری، در مسیر تعالی و پیشرفت و تولید علم حرکت می کنند که ثمره این اتحاد و همدلی، رشد و ارتقای جایگاه علمی ایران در بین کشورهای منطقه است.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی معلمان و دانش آموزان رباط کریم

همزمان با فرا رسیدن هفته پژوهش نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی معلمان و دانش آموزان شهرستان رباط کریم در پژوهشسرای دانش آموزی نهم دی افتتاح شد.

در این نمایشگاه اقدامات پژوهشی فرهنگیان و معلمان و دانش آموزان شهرستان رباط کریم و هنرستانهای کار و دانش و فنی حرفه ای در معرض دید بازدید کنندگان گذاشته شده است.

همچنین در بخشی از این نمایشگاه پایان نامه ها، مقالات وکتب تالیفی معلمان رباط کریم به نمایش درآمده است. در این نمایشگاه بخشهایی از اقدامات ابتکاری و خلاقیتها، نوآوری و اختراعات دانش آموزان و نمونه هایی از یافته های علمی دانش آموزان و معلمان و به کارگیری آنها در چرخه تولید وصنعت ارائه شده است.

آموزش و پرورش رباط کریم دارای 830 پژوهشگر است که 120 نفر از آنان در جشنواره های مختلف استانی حائز رتبه و مقام شده اند. این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل پژوهش سرای نهم دی واقع در رباط کریم، انتهای خیابان بخشداری، خیابان شهید سلیمی برپاست.