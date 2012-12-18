لزوم حمایت از معلولان و بیماران نیازمند/ ارائه خدمات مطلوب از سوی مراکز توانبخشی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن چیبایی در بازدید از مجتمع توانبخشی قدس بر حمایت از معلولان و بیماران نیازمند و بی سرپرست تاکید کرد و اظهار داشت: ارائه خدمات شایسته به بیماران بی سرپرست و معلول امری ضروری است.

وی وجود مراکز توانبخشی و ساماندهی بیماران روانی و معلولان را امری مهم و مورد توجه دانست و افزود: مراکز توانبخشی خدمات شایسته و بسیار خوبی را به افراد نیازمند و بیماران اعصاب و روان و معلولان ارائه می کنند.

چیبایی حمایت از افراد نیازمند معلول و بیمار با استفاده از توان خیرین را اقدامی شایسته عنوان کرد و ادامه داد: بیماران اعصاب و روان و معلولان نیز بخشی از افراد جامعه هستند و باید خدمات مطلوب رفاهی و درمانی به این قشر نیازمند ارائه شود.

رسیدگی به مشکلات 108 نفر از شهروندان قدسی

سرپرست شهرداری قدس در ملاقات عمومی به درخواست های 108 نفر از شهروندان پاسخ داد.

در این نشست محسن چیبایی ضمن تشکر از صبر شهروندان گفت: از آنجا که به دلیل مشغله های کاری فراوان و سرکشی به پروژه های شهری امکان پاسخگویی همه روزه به شهروندان در دفتر فراهم نیست اما در صدد هستیم که در یکی از روزهای هفته با حضور معاونین و مسئولین واحدها به مشکلات شهروندان رسیدگی شود.

در ادامه این جلسه شهروندان درخواست ها و مشکلات خود را مطرح و شهردار و معاونین شهرداری به پاسخگویی به آن ها پرداختند.

13 محله در قدس نامگذاری شدند

هفدهمین جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی در محل شورای اسلامی شهر قدس و با حضور اعضای شورای نامگذاری برگزار شد که طی این جلسه کوچه سمت راست منشعب از کوچه فتح بلوارشهید حاج اصغر به نام ظفر، کوچه های بی نام منشعب از کوچه معلم واقع درخیابان طالقانی سرخ حصار به نام معلم یک و دو، کوچه بی نام منشعب از کوچه میعاد بعد از کوچه معلم واقع درخیابان طالقانی به نام عبادت، کوچه منشعب از عبادت به نام عبادت یک، کوچه بی نام منشعب از کوچه میعاد بعد از کوچه عبادت به نام نعیم، کوچه بی نام بعد از کوچه نعیم معروف به مهندس کیانی و متصل به کوچه توسعه به نام کیهان، کوچه بی نام بین کوچه کیهان وعبادت به نام کیمیا، کوچه بی نام واقع درمابین کوچه سلحشوران و لاله منشعب از خیابان ولیعصر (عج) به نام میهن، کوچه بی نام منشعب از کوچه ایثارگران روبروی پارک آبشار به نام انصار، کوچه معروف به بهارک منشعب از کوچه شهید شرئیان به نام بهارک، معبر منشعب از خیابان گلبرگ جنوبی ومنتهی به خیابان گلستان طبق مصوبه قبلی شورای نامگذاری به نام صنعتگران و کوچه بن بست منشعب از صنعتگران سمت راست به نام مدرسی و کوچه روبروی مدرسی منشعب ازصنعتگران به نام شقایق نامگذاری شد.

همچنین با توجه به لزوم حفظ وزنده نگه داشتن یاد و نام شهداء و برگزاری مراسم یاد بود شهدای اقتدار در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور خانوده های بزرگوار شهید احمدی روشن و تهرانی مقدم وهمچنین حضور یادگار وچهره ماندگار دوران مقدس سردار علی فضلی ومسئولین شهرستان مقرر شد از تابلوی شهدای هسته ای در بلوار ورودی شهرک فرزان رونمایی شود که این مهم با حضور اعضای شورای اسلامی و شهرداری قدس تحقق یافت.

90 درصد خیابان مفتح جنوبی روکش و آسفالت شد

در راستای تسهیل در عبور و مرور شهروندان بهسازی و آسفالت خیابان مفتح در دستور کار دفتر فنی شهرداری قدس قرار گرفت که در این راستا پس از بهسازی و آسفالت این خیابان حد فاصل ابتدای بلوار مصلی تا حد فاصل کوچه 12 متری حضرت ولیعصر (عج) و پیشرفت 90 درصدی، ادامه عملیات به دلیل شکستگی های متعدد لوله آب متوقف شد.

رسیدگی به آسفالت محلات نقش موثری در رفاه شهروندان و زیباسازی شهر ارد، بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت در نقاط دیگر شهر با جدیت در حال انجام است که در این زمینه تاکنون بیش از هزار تن آسفالت در راستای روکش این خیایان صرف شده است.

راه اندازی دستگاه های تزریق و کنترل آب در آبفای جنوب غرب تهران

معاون نظارت بر بهره برداری آبفای جنوب غربی استان تهران گفت: با اعتباری معادل پنج میلیارد ریال جدیدترین دستگاههای تزریق و کنترل آب ژاول در آبفای جنوب غربی استان تهران نصب و راه اندازی می شود.

ماجد کیاست اظهار داشت: طبق برنامه زمانبندی شده و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات هیئت مدیره شرکت مبنی بر خریداری و نصب تعداد 18 دستگاه پکیج کامل تزریق و کنترل آب ژاول پس از بررسی دقیق و جانمایی، این دستگاه ها به مرور خریداری و نصب می شوند.



وی با اشاره به اینکه این پکیج ها طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته باید تا آخر سال جاری راه اندازی و به مرحله بهره برداری برسد، افزود: دو دستگاه کامل تزریق و کنترل آب ژاول خریداری و در مخازن بین راهی رباط کریم (شترخوار) و مخزن 10 هزار مترمکعبی حسن آباد نصب و راه اندازی شده و 16 دستگاه دیگر در مرحله نصب و همچنین خریداری است.

این مسئول عنوان کرد: این پکیج شامل پنج کانال اندازه گیری آنلاین می باشد، قادر است به صورت لحظه ای متغیرهای دما - کدورت - میزان اسیدی بودن و کلر آزاد باقی مانده را اندازه گیری و از طریق مودم بر روی گوشی های تلفن همراه تعریف شده ارسال کند و همچنین تمامی اطلاعات مربوط به آب آشامیدنی را به صورت فایل ذخیره سازی کند.