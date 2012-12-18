به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند سهشنبهشب در نشست با سرپرستان دفاتر خبرگزاریها و نمایندگان نشریات سراسری در بوشهر اظهار داشت: همه باید برای توسعه استان بوشهر تلاش کنیم و با احساس مسئولیت در این زمینه گام برداریم تا بتوانیم نقشی در توسعه استان داشته باشیم.
وی به ظرفیتها و قابلیتهای ویژه استان بوشهر اشاره کرد و افزود: استان بوشهر ظرفیتهایی دارد که خیلی از استانها از داشتن آن محروم هستند که می توان به نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزی و دریا و صید و گردشگری و انرژی اتمی و گمرک و بنادر اشاره کرد که خیلی از استانها اگر جمع هم شوند نمیتوانند این ظرفیتها را داشته باشند.
استاندار بوشهر با تاکید بر ضرورت بهرهمندی از این ظرفیتها خواستار مشارکت و حضور همه مردم در عرصهها شد و بیان داشت: ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینه نیروی انسانی و مدیران استان داریم که همه باید در فضای همدلی برای توسعه استان تلاش کنیم.
وی به نقش بسیار مهم رسانهها در توسعه استان اشاره کرد و اذعان داشت: باید تلاش کنیم تا بوشهر در همه رسانهها در سطح کشور مطرح شود و در رسانههای مکتوب شاهد درج خبرهای مربوط به استان بوشهر باشیم، خبرگزاریها برای انتشار خبر استان در صفحه اصلی خبرگزاری تلاش کنند و در شبکههای سراسری صدا و سیما نیز بوشهر سهم بیشتری داشته باشد.
حسنوند خواستار نگاه مثبت رسانهها به وقایع استان و تلاش برای انتشار اخبار در رسانهها شد و بیان داشت: باید چهره خوبی را از استان بوشهر در کشور به نمایش بگذاریم.
ضرورت تلاش برای معرفی بوشهر در رسانهها سراسری
وی خاطرنشان ساخت: نگاه منفی رسانهها میتواند در کاهش حضور مسئولان و سرمایهگذاران در استان نقشآفرین باشد و باید تلاش کنیم تا بوشهر را در صدر اخبار کشور داشته باشیم.
استاندار بوشهر پس از شنیدن نظرات و خواستههای نمایندگان رسانههای سراسری گفت: ما تنها برای نوکری مردم به استان بوشهر آمدهایم و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد و هرچند سختیهایی نیز در این زمینه ممکن ایت دامنگیر ما شود ولی باید تحمل کنیم و برای توسعه استان تلاش کنیم.
وی به تغییرات مدیریتی در سطح استان اشاره کرد و افزود: ثبات مدیریت در بودن و نبودن یک مدیر نیست و بلکه ثبات مدیریت در اجرای برنامهها است و تلاش خواهیم کرد با توانمندترکردن مدیریت استان، عقب ماندگیها را جبران کنیم و در راستای پیشرفت هر چه بیشتر استان گام برداریم.
حسنوند گفت: مشکلات فراوانی در بخشهای مختلف داریم و این مشکلات دلیلی برای کارنکردن نیست و بلکه عاملی برای تلاش بیشتر است که در این راه به کمک رسانهها نیاز داریم و باید منافع استان را در این زمینه در نظر بگیریم.
وی با استقبال از پیشنهادات ارائه شده از سوی مدیران رسانهها، افزود: همه روابطعمومیها ملزم به همکاری با رسانهها هستند و باید حداکثر تلاش خود را برای انتشار خبرهای ادارات و دستگاهها به کار بگیرند.
برگزاری همایش نقش روابط عمومیها و رسانهها در توسعه استان
استاندار بوشهر همچنین بر لزوم ایجاد ایستگاه مطبوعات در بوشهر تاکید کرد و افزود: آمادگی داریم برای برگزاری دوره خبرنگاری دربوشهر همه هزینهها را برای برگزاری کلاس و حضور استاید و اقامت آنها پرداخت کنیم.
حسنوند با تاکید بر لزوم برگزاری همایش نقش روابط عمومیها و رسانهها در توسعه استان، اضافه کرد: نشست مشترکی با حضور نمایندگان رسانهها و مسئولان روابطعمومیهای دستگاههای اجرایی استان باید برگزار شود تا بتوانند همکاری و تعامل بهتری با هم داشته باشند.
وی با حمایت از رسانههای استانی، بر لزوم هماهنگی بیشتر بین مدیران استان و مدیران خبرگزاریها و رسانههای سراسری تاکید کرد و اظهار داشت: باید رسانه ها در کارگروههای مختلف دعوت شوند و حضور داشته باشند و بازدید از پروژهها نیز نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت.
استاندار بوشهر با استقبال از برگزاری نشست مشترک مدیران عامل و مسئولان نشریات سراسری در استان بوشهر، اظهار داشت: این نشست میتواند در معرفی استان بوشهر به کشور نقش بسیار مهمی داشته باشد.
در این نشست سرپرستان دفاتر خبرگزاریها و نمایندگان نشریات سراسری به بیان دیدگاههای خود در ارتباط با نقش رسانه در توسعه استان پرداختند.
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