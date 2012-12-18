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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۳

احمدی به مهر مطرح کرد:

دوراهک به زودی به شهر تبدیل می‌شود

دوراهک به زودی به شهر تبدیل می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان جم، کنگان و دیر در مجلس شورای اسلامی گفت:دوراهک به زودی به شهر تبدیل می‌شود.

حجت الاسلام موسی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفت توانستیم نظر مساعد وزارت کشور را برای شهر شدن دوراهک را بدست آوریم و در تارخ 16 آذرماه تصویب نامه مورد نظر به تایید مقام ریاست جمهور رسید.

دبیر کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: وزرای عضو کمیسیون‌های مربوطه به استناد ماده 3 قانون ضوابط و تقسیمات کشوری، پیشنهاد وزارت کشور در جزء د بند یک تصویب نامه 158803ت38854 مورخ اول فروردین 86 را برای شهر شدن دوراهک را به تصویب رساندند و در تاریخ 16 آذرماه سال جاری نیز به تائید ریاست محترم جمهور رسید.

حجت‌الاسلام احمدی ضمن میمون خواندن این موضوع، خاطرنشان کرد: در این راستا با استاندار بوشهر مذاکراتی به عمل آوردیم تا نسبت به اجرایی کردن این مصوبه ساز و کارهای لازم را تهیه کنند.

این نماینده ادامه داد: استاندار بوشهر هم قول داد تا 22 بهمن سال جاری نیازهای شهری دوراهک را در خصوص زیرساخت‌های اداری همچنین امکانات و تجهیزات را فراهم کنند که در این خصوص از دولت، وزارت کشور و استاندار بوشهر برای تلاش‌های صورت گرفته تشکر می‌کنم.

کد مطلب 1770015

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