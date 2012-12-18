میزان مرگ مادران باردار در شهرستان سرباز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معین اظهار داشت: بهداشت و سلامت زنان یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر منطقه است زیرا با توجه به نیازهای جسمی در دوره های مختلف زندگی، این قشر در معرض آسیب بیشتری قرار دارند.

وی گفت: مشکلات تغذیه ای زنان باردار و شیرده، کم وزنی در دختران، کم خونی و فقر آهن، باروری در سنین زیر 18 سال و بالای 35 سال و بارداری های متعدد با فاصله کمتر از سه سال از جمله عمده ترین مشکلات سلامت بانوان است.

وی افزود: ارتقای سطح آگاهی بانوان با ارائه آموزش های لازم در زمینه ضرورت مراقبت های پیش از بارداری، دوران بارداری و علائم خطر دوره بارداری به آنان و تبیین اهمیت انجام زایمان در بیمارستان یا واحدهای زایمانی روستایی توسط مامای تحصیلکرده گامی بلند در حفظ سلامت بانوان و جلوگیری از مرگ و میر مادران باردار است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان سرباز بیان داشت: با ارائه آموزش های مکرر به مادران اکنون پوشش زایمان بهداشتی در این شهرستان به 83 درصد رسیده است.