  1. ورزش
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

پس از پیشنهاد جدید؛

گل محمدی هم "استفان آپیا" را نخواست

گل محمدی هم "استفان آپیا" را نخواست

استفان آپیا با ارائه پیشنهاد مالی تازه بار دیگر خواستار حضور در پرسپولیس شد اما این پیشنهاد تازه با مخالفت یحیی گل محمدی مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استفان آپیا کاپیتان سابق تیم ملی غنا که در زمان مربیگری مانوئل ژوزه با حضور یک هفته ای در ایران ، در تمرینات پرسپولیس نیز شرکت کرد و موفق به جلب نظر مانوئل ژوزه نشد با جدایی این مربی و حضور یحیی گل محمدی برای پرسپولیسی ها  بار دیگر پیغام فرستاده که حاضر است به تهران سفر کرده و دور جدید مذاکراتش را با سرخپوشان آغاز کند.

او حتی  پیشنهاد مالی جدیدی نیز ارائه کرده اما با این حال یحیی گل محمدی علاقه ای به جذب او ندارد.دلیل این مخالفت نیز جذب دو بازیکن در پست هافبک دفاعی است. رضا حقیقی و عادل کلاه کج. از این رو پرونده حضور آپیا در پرسپولیس برای همیشه بسته شد.

کد مطلب 1770026

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