بررسی موسیقی مذهبی ایران/ افتتاح سه کتابخانه روستایی در گرگان و آق قلا

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگر موسیقی نواحی ایران گفت: در کتاب «پرند ستایش در ایران 2» ، موسیقی مذهبی را در چهار بخش مرثیه خوانی، پرده خوانی، مناجات خوانی و صلوات خوانی مورد بررسی قرار داده ام و در ضمن به روایت سیر تحول تاریخی آنها پرداخته ام.

هوشنگ جاوید تصریح کرد: «پرند ستایش» قرار است مجموعه ای 8 جلدی باشد که صرفا به موسیقی مذهبی و نمونه های مختلف آن در نواحی مختلف ایران می پردازد. البته جلد هفتم و هشتم این مجموعه به آوانگاری نمونه های موجود اختصاص خواهد داشت.

جاوید ادامه داد: جلد اول این مجموعه دو سال قبل از سوی حوزه هنری منتشر شد که طی آن به چاووش خوانی، نعت خوانی و ذکر خوانی پرداخته شده بود. این کتاب در فصل ذکر خوانی به تعریف ذکر از دیدگاه مکاتب عرفانی، فضیلت و اهمیت ذکر در ایران، انواع ذکرخوانی و آداب آن پرداخته است.

میراث مکتوب حوزه پرافتخار ایرانیان است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان یکی از حوزه های پر افتخار ایران را در حوزه میراث مکتوب خواند و تصریح کرد: ایرانیان در زمره اولین ملت هایی بودند که توانستند کتابخانه غیردولتی، دولتی و خصو.صی ایجاد کنند.

غلامرضا منتظری افزود: سرمایه های فکری و فرهنگی کشور ما ذخیره فرهنگی یک کشور محسوب می شوند و ایران اسلامی به پشتوانه فکری و فرهنگی خودش افتخار می کند.

وی با بیان اینکه توجه به مطالعه و کتابخوانی مفید باید در اولویت قرار گیرد، ادامه داد: برای تحقق این امر، نمایشگاه های کتاب می توانند یک گام اساسی باشند و در هر نمایشگاه کتاب، سفره فرهنگی مقابل علاقمندان گسترانده می شود.

معلم کردکویی پژوهنده برتر کشوری شد

محمد حسین شاعری از شهرستان کردکوی به عنوان معلم پژوهنده برتر کشوری انتخاب شد.

این معلم گلستانی،با گزارش اقدام پژوهی تحت عنوان فریادعشق-راهکارهای افزایش حضور دانش آموزان شهرستان کردکوی در نهضت حفظ قرآن-در پانزدهمین برنامه معلم پژوهنده شرکت کرده بود.

افتتاح سه کتابخانه روستایی در گرگان و آق قلا



رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان گرگان:از افتتاح سه کتابخانه روستایی در مناطق شمس‌آباد گرگان، لیوان شرقی بندرگز و یلمه ساریان آق‌قلا خبر داد.

عباسعلی مهاجر با بیان اینکه دلیل افتتاح نشدن کتابخانه‌های روستایی این استان در هفته کتاب فقط تعدد برنامه‌‌های مربوط به این هفته بود، عنوان کرد: وعده‌های مسوولان در هفته کتاب این شهرستان عملی شد و فقط تصمیم گرفتیم افتتاح این کتابخانه‌ها را با یک برنامه‌ریزی دقیق‌تر به زمانی دیگر موکول کنیم.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان گرگان درباره اعتبار ساخت و زمین این کتابخانه‌ها اظهار کرد: فضاها و ساختمان‌های بدون استفاده در روستاها با کمک دهیاری، اداره کتابخانه‌های شهرستان و همچنین دفتر امور روستایی استانداری با اعتباری معادل 70 میلیون ریال تجهیز و برای راه‌اندازی در اختیار اداره کتابخانه‌های این شهرستان قرار گرفته‌اند.



راه اندازی کتابخانه تخصصی کودک

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان با اشاره به وجود 10 مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح استان گفت: استان گلستان همچنین یک کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان دارد که هفته کتاب امسال در شهرستان کردکوی افتتاح شد.

حسین علوی افزود: این کتابخانه با داشتن 150 متر مربع مساحت و همچنین هزار عنوان کتاب، می‌تواند از طریق کانو‌های پرورشی به بهترین شکل ممکن خدمات دهد.



وی عنوان کرد: با توجه به ابلاغ آیین‌نامه نهاد کتابخانه‌های کشور مبنی بر اختصاص فضای جداگانه به بخش کودک و نوجوان و تجهییز آن از دو ماه پیش تاکنون، بهتر است این بخش کتابخانه‌ای با امضای تفاهمنامه میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان با نهاد کتابخانه‌های کشور اداره شود تا در سطح استانی نیز این اداره تخصصی، باعث رشد این بخش شود.