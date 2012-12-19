آیت الله سید محمد غروی درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش بینی‌هایی که برای پایان جهان مطرح شده است بر تامل بر اینگونه پیش بینی‌ها تاکید کرد و گفت: باید به این مسئله توجه داشت که اصولا این پیشگویی به چه اساس و پایه‌ای است و چه دلیل معتبر دینی و غیر دینی برای این مسائل وجود دارد.



برخی پیش بینی‌ها موجب سلب امنیت عمومی جوامع بشری می شود



وی با اشاره به اینکه چنین پیش ینی‌ها دلیلی برای وجود واقعیت نیست، ابراز کرد: از نظر دین اسلام اینگونه پیش بینی‌ها نه تنها غیر معتبر بلکه غیر جایز است و موجب ایجاد عدم امنیت عمومی یا سلب در جوامع بشری می‌شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با اشاره به برخی از شبه علم‌هایی که در گذشته وجود داشته است، عنوان کرد: اینگونه علم ها نیز چون سعی دارند با روش‌های خاص پیش بینی‌هایی را انجام دهند از منظر اسلام علم غیر جائز به شمار می‌آیند.



وی با اشاره به متون دینی اسلام عنوان کرد: آنچه که در متون دینی اسلام آمده است، نشان می‌دهد که پایان دنیا را کسی جز خدا نمی‌داند و برخی از علامت‌هایی هم در این زمینه وجود دارد نیز زمان قطعی پایان دنیا را روشن نکرده است.



ظهورمنجی قبل از پایان دنیا در بسیاری از کتب آسمانی آمده است



آیت الله غروی بیان کرد: از سویی دیگر بر اساس مبانی دینی اسلام قبل از پایان دنیا، حضرت مهدی(عج) ظهور خواهند کرد و ظهور منجی نه تنها در دین اسلام بلکه در بسیاری از کتب آسمانی نیز نوید داده شده است.



وی با اشاره به اقدامات فرهنگی که در حال حاضر می‌توان انجام داد، ابراز داشت: باید مطالبی را که در مبانی دینی اسلام وجود دارد را به مردم دنیا عرضه کرد تا بتوان از این اضطرابی که در جوامع بشری به وجود آمده است کاسته شود و برای آنها مطرح شود که چنین پیش بینی‌هایی اساس و ریشه ندارد.

پایان جهان بر اساس پیشگویی‌های قوم مایاها



دلهره پایان جهان که بر اساس پیشگویی‌های قوم مایاها شکل گرفته، دلهره ای را در برخی از ساکنان اقصی نقاط جهان ایجاد کرده و به عبارتی برخی از مردم جهان با پذیرفتن این شایعه به دنبال یافتن راه فراری از آن هستند.



بر اساس پیشگویی قوم مایاها، جهان در روز 21 دسامبر سال 2012 میلادی به پایان می‌رسد.



بر اساس این پیشگویی این تاریخ پایان پنجمین دوره 5125 ساله تقویم مایاها است. برخی به جزئیات نحوه نابودی زمین در این روز پرداخته‌اند و این مسئله را مطرح کرده‌اند که در این روز سیاره‌ای به‌ نام نیبیرو به کره زمین برخورد می‌کند و زمین نابود خواهدشد.

این درحالی است که سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا و بزرگ‌ترین سازمان فضایی جهان این شایعه را با قاطعیت رد می‌کند.

شاید در این بین توجه به مسائل دینی و مذهبی و اعتقاد به ظهور منجی قبل از پایان حیات که در بسیاری از ادیان الهی بدان اشاره شده است بتواند موجب کاهش اضطراب انسان‌هایی شود که در این قرن فاصله از مبانی دینی را سرلوحه زندگی خود قرار داده‌اند.