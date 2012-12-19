پیشرفت 80 درصدی مسکن مهر شهر پرند

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رئیس جمهور در همایش استانداران از اهتمام ویژه دولت مبنی بر تکمیل مناسب پروژه های مسکن مهر تا پایان خرداد 92 و تحویل آنان به مردم خبر داد.

وی ادامه داد: در این راستا پروژه مسکن مهر پرند در رباط کریم نیز یکی از مهمترین و موثرترین پروژه های مسکن مهر در استان تهران است که تلاش در زمینه واگذاری هرچه سریعتر این واحدها به متقاضیان ادامه دارد.

تکذیب خبر تحویل 20 هزار مسکن مهر بدون امکانات



این مسئول عنوان کرد: پروژه مسکن مهر شهر پرند دارای 95 هزار واحد مسکونی است که بخش زیادی از این پروژه در خردادماه سالجاری به بهره برداری رسید و هم اکنون نیز این پروژه با پیشرفت 70 الی 80 درصدی روبرو است.

فرماندار شهرستان رباط کریم خبر تحویل 20 هزار مسکن مهر بدون امکانات را تکذیب کرد و گفت: ایجاد زیرساختها و امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، مخابرات، تصفیه خانه و... از جمله دغدغه های قابل قبول مردم است و باید جامه عمل پوشانده شود.

سلیمان پور افزود: در این زمینه با توجه به دستور وزیر راه و شهرسازی وتلاشهای صورت گرفته، این مسائل برطرف شده است و هیچ واحدی از مسکن مهر بدون امکانات به متقاضیان تحویل داده نمی شود.

رفع 80 درصد از موانع تکمیل مسکن مهر آبشناسان



وی بیان کرد: تداخل در فعالیت دستگاه های خدمات رسان اعم از آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و.... موجب کندی در پیشرفت و تکمیل واحدهای مسکن مهر آبشناسان رباط کریم شده است.

این مسئول یادآور شد: با اقدامات انجام گرفته جهت تسریع در عملیات احداث واحدهای مسکن مهر آبشناسان، در حال حاضر بیش از 80 درصد از موانع موجود برطرف شده است.

تحویل 2700 واحد مسکن مهر آبشناسان در آینده ای نزدیک



سلیمان پور اعلام کرد: در آینده ای نزدیک دو هزار و 700 واحد از 6 هزار و 250 واحد مسکن مهر آبشناسان، با امکانات تکمیلی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.