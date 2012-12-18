  1. ورزش
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۲۳:۵۱

میثاقیان به مهر خبر داد:

میلاد میداوودی به تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان پیوست

میلاد میداوودی به تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان پیوست

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان از پیوستن میلاد میداوودی به این تیم خبر داد.

اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر از پیوستن میلاد میداوودی مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال به آلومینیوم خبر داد و افزود: طی مذاکرات نهایی که امروز با میداوودی در بندرعباس انجام شد، این بازیکن موافقت کرد تا در نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال برای آلومینیوم هرمزگان به میدان برود.

وی ادامه داد: امیدوارم با اضافه شدن میداوودی و مجتبی زارعی خط حمله آلومینیوم در ادامه رقابتهای لیگ عملکرد بهتری داشته باشد و بتوانیم بازی های بهتری را به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان افزود: همچنین برای آماده سازی تیم آلومینیوم، طی روزهای آینده دو دیدار تدارکاتی را با تیمهای شهرداری نوین بندرعباس و مس سرچشمه انجام خواهیم داد.

به گزارش مهر، علاوه بر میلاد میداوودی و مجتبی زارعی، ایگور کاسترو نیز با آلومینیوم قرارداد داخلی امضا کرده است.

کد مطلب 1770036

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