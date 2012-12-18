میلاد میداوودی به تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان پیوست

اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر از پیوستن میلاد میداوودی مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال به آلومینیوم خبر داد و افزود: طی مذاکرات نهایی که امروز با میداوودی در بندرعباس انجام شد، این بازیکن موافقت کرد تا در نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال برای آلومینیوم هرمزگان به میدان برود.

وی ادامه داد: امیدوارم با اضافه شدن میداوودی و مجتبی زارعی خط حمله آلومینیوم در ادامه رقابتهای لیگ عملکرد بهتری داشته باشد و بتوانیم بازی های بهتری را به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان افزود: همچنین برای آماده سازی تیم آلومینیوم، طی روزهای آینده دو دیدار تدارکاتی را با تیمهای شهرداری نوین بندرعباس و مس سرچشمه انجام خواهیم داد.

به گزارش مهر، علاوه بر میلاد میداوودی و مجتبی زارعی، ایگور کاسترو نیز با آلومینیوم قرارداد داخلی امضا کرده است.